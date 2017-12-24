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〈名師解盤〉內資最後作帳周 慎防下半周結帳賣壓

鉅亨網2017/12/24 11:47
鉅亨網 / NOWnews
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台股上周盤勢狹幅整理，電子次族群輪動，但是權值股卻是到上周五才略有反彈，也推升指數重新站上月線，周 K 更是連 2 紅。展望本周，法人表示，外資休假去，就觀察內資是否有最後的作帳潮，但也要注意下半周是否強勢股作帳完畢轉結帳。

分析師林隆炫表示，根據波浪理論，美國四大指數當中，只有費城半導體在 11 月出現回檔整理，但是另外三個指數都續漲，另外台股從月線來看，包括 11 月及 12 月到目前為止月 K 線都是黑的，如果美國另三個指數在聖誕節假期回來後拉回整理，多少會影響到台股最後一周的走勢，不過另一個角度來看，當台股 11 月及 12 月的月 K 線都收黑，明年 1 月收紅的機率就增加了。

林隆炫表示，從量能的角度來看，台股上周五單日量能萎縮到 910 億元，創近期新高，一般來說，量先價行，但是台股的量能是在萎縮的，除了成交值能夠擴大到 1300 億元以上，則台股要大幅衝高的機率恐不高。

從期貨角度來看，分析師陳龍表示，每年最後一周外資的角色都會大幅縮小，主要還是看內資表現，至於摩台期將結算，但是因為外資都休假去了，預料摩台期對於盤勢的影響將不會太大。

另外陳龍表示，美國通過稅改，對美國的財政赤字來說是負面的，有可能會繼續增加美國的負債，因此美國有可能又要回到寬鬆政策來因應支出，一旦美國又重新印鈔票，就有可能要升息，最後對資本市場是不利的。

由於下周台股預料還是由內資主導，基於以往元月效應，如果投資人想要先行布局，並看多台股走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指群益 74 購 01(067512-TW)、臺股指永昌 74 購 01(067443-TW)、臺股指凱基 74 購 06(067506-TW) 等。

台股相關認購權證 資料來源：鉅亨網整理
台股相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理

 

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