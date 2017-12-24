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中央社

瑪麗亞凱莉再戰跨年表演 一洗去年恥辱

中央社2017/12/24 11:47
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國歌手「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的新年願望最好是祈求一個更好的音響系統。

法新社報導，這位流行天后證實將回到紐約時報廣場（Times Square）來倒數迎接2018年。前一年，她在電視轉播的跨年活動中因技術問題出了大洋相。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，美國廣播公司（ABC）昨天宣布，瑪麗亞凱莉2016年活動出包後，將再度在跨年活動登台演唱。對於這次回歸，瑪麗亞凱莉在自己推特上說：「重新來過。」

瑪麗亞凱莉昨天在與主辦單位迪克克拉克製作公司（Dick Clark Productions）的聯合聲明中說：「我們都同意，去年演出跟原先計畫有所出入，我們很高興能攜手向前，提供美國民眾一個難忘的音樂和狂歡之夜。」

去年瑪麗亞凱莉才一開口演唱新年歌曲Auld LangSyne，麥克風系統就故障。

心情明顯大受影響的瑪麗亞凱莉原本說要走人，卻還是留了下來，她的舞群繼續表演，製作人改播有她聲音的錄音檔。

她敷衍對嘴表演完自己的知名歌曲Emotions，讓原本獻給冒冷在時報廣場等待數小時民眾的大禮變了調。（譯者：中央社蔡佳敏）1061224

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