藍盼本週完成總預算案審查 綠：大挑戰

（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨團首席副書記長李彥秀今天說，原則是希望在正式會期前，總預算案能在委員會中完成審查；民進黨團書記長何欣純則說，希望本週能完成所有的預算案的審查，但是個大挑戰。

立法院第9屆第4會期剩下最後一週，包括教育及文化、財政、外交及國防、司法及法制等委員會，中國國民黨本週的輪值召委，繼續排審107年度中央政府總預算案的審查，盼能在正式會期結束前，完成總預算案的審查。

民主進步黨立法院黨團書記長何欣純今天向中央社記者表示，希望在會期的最後一週，能夠把所有的總預算案審查完畢，不過這是非常大的挑戰；但若是無法如期處理完畢，就要到臨時會中處理了，且可能會將委員會中尚未審查完畢的預算案，抽出逕付二讀，直接在院會中處理。