抗議修法女子半裸 警方：民眾自行脫衣

（中央社記者黃麗芸台北24日電）勞團遊行抗議勞基法修法，卻有抗議女性疑和警方拉扯且赤裸上身。對此，警方今天說明，當下是依法強制命令解散，此女卻自行脫衣，只好權宜採取保護約束帶包覆予以保護。

勞團昨天遊行抗議勞基法修法，但活動結束後有部分民眾未散並造成交通大亂，約有60餘名抗議者被警備車載往郊區、請回；北市警方表示，後續將蒐證並依違反社會秩序維護法等偵辦。

「公民行動影音紀錄資料庫」今天在臉書社團粉絲頁發文表示，昨晚9時起有近百名群眾自發性突襲、游擊街頭抗議勞基法修法，同時癱瘓台北車站和西門町數個路口，其中一名抗議者李女被員警壓制手腳，疑被警方脫衣、上半身赤裸，且被上束帶，同時也上傳事發影像。