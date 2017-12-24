抗議修法女子半裸 警方：民眾自行脫衣

（中央社記者黃麗芸台北24日電）勞團遊行抗議勞基法修法，卻有抗議女性疑和警方拉扯且赤裸上身。對此，警方今天說明，當下是依法強制命令解散，此女卻自行脫衣，只好權宜採取保護約束帶包覆予以保護。
勞團昨天遊行抗議勞基法修法，但活動結束後有部分民眾未散並造成交通大亂，約有60餘名抗議者被警備車載往郊區、請回；北市警方表示，後續將蒐證並依違反社會秩序維護法等偵辦。
「公民行動影音紀錄資料庫」今天在臉書社團粉絲頁發文表示，昨晚9時起有近百名群眾自發性突襲、游擊街頭抗議勞基法修法，同時癱瘓台北車站和西門町數個路口，其中一名抗議者李女被員警壓制手腳，疑被警方脫衣、上半身赤裸，且被上束帶，同時也上傳事發影像。
台北市警察局中正一分局今天舉行記者會對外說明，副分局長于增祥表示，昨晚勞團遊行活動結束後，部分民眾仍持續進行非集會抗議，李女當時隨眾人到台北車站東三門處，警方當時依法進行強制命令解散。
于增祥指出，當時警方正要抬架離李女，未料她卻順勢自行脫掉身上衣物，現場女警頻頻勸說她不要脫衣，結果李女甚至又再脫掉褲子，當時有6名女警掩護在李女上方，並立即採取權宜措施，使用保護約束帶協助幫李女遮住身上重要部位。
他強調，警方在事發過程中都有進行錄影、蒐證，全程並無任何違法事項。
「保護約束帶和束帶不同」，于增祥會後說明，保護約束帶通常是用在情緒失控或是有暴力行為的對象，透過包覆對方達到不受傷的目地；束帶則是警繩的一種，也是手銬替代品，兩種作用不同。
中正一分局分局長廖材楨也表示，昨天集會遊行宣布解散後，仍有部分群眾持續在北市各路口要衝阻擋車輛，嚴重影響交通安全，經警方柔性勸導、帶離下，才結束這場活動，各界也都看得到基層員警同仁的辛苦。
廖材楨強調，希望民眾參加各項集會遊行都能保持理性訴求，不要再製造、抹黑和栽贓不實訊息散播。1061224