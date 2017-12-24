陸造世界最大水陸兩棲飛機 首飛成功

（中央社台北24日電）中國大陸自主研製全球最大水陸兩棲飛機AG600今天上午在廣東珠海機場首飛成功。別號「鯤龍」的AG600，最大航程達4500公里，未來除用於救援救災，也被視為中國掌控南海主權的利器。

由中國航空工業集團研製的AG600今天上午9時39分於珠海機場起飛，10時43分著陸，空中飛行64分鐘。

AG600今天首飛成功後，成為繼運20、C919之後中國自主研製的第3架大飛機，也是全球最大的水陸兩棲飛機。

廣州日報報導，為滿足森林滅火和水上救援的需要，AG600是中國首次研製的大型特種用途民用飛機，也是中國大陸國家應急救援體系建設急需的重大航空裝備。