陸造世界最大水陸兩棲飛機 首飛成功

（中央社台北24日電）中國大陸自主研製全球最大水陸兩棲飛機AG600今天上午在廣東珠海機場首飛成功。別號「鯤龍」的AG600，最大航程達4500公里，未來除用於救援救災，也被視為中國掌控南海主權的利器。
由中國航空工業集團研製的AG600今天上午9時39分於珠海機場起飛，10時43分著陸，空中飛行64分鐘。
AG600今天首飛成功後，成為繼運20、C919之後中國自主研製的第3架大飛機，也是全球最大的水陸兩棲飛機。
廣州日報報導，為滿足森林滅火和水上救援的需要，AG600是中國首次研製的大型特種用途民用飛機，也是中國大陸國家應急救援體系建設急需的重大航空裝備。
AG600機身長37公尺，翼展38.8公尺，機身高12.1公尺，裝載4具渦槳發動機，最大起飛重量53.5噸。機身尺寸與波音737相當。
報導指出，AG600具有很強的森林消防滅火功能，一次可以搭載12噸水，而且在將水投放後，可以在20秒內完成汲水，隨後飛往火場滅火。
AG600也具有很強的海上救援功能，其最大巡航速度為1小時500公里，最大航時12小時，前往1000公里之外的海難事發地來回只需要4小時。
AG600還擁有4500公里的最大航程，能夠及時趕赴數千公里之外，並可搭乘50人。而且AG600的水面起降抗浪高度達到2公尺，足以應對四級海況。只要有長1500公尺、寬200公尺、深2.5公尺的水域就可起降。
環球軍事網此前指出，AG600未來佈署於南沙群島，並以永暑、美濟、渚碧為基地，為華陽礁、南薰礁、赤瓜礁、東門島等多座島礁提供通勤保障，可以在南海執行任務，成為捍衛「主權」利器。
報導稱，AG600由海南島三亞機場起飛可到達整個南海海域，甚至在4小時內飛抵曾母暗沙。1061224