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多益考題出包被迫終止考試 考生憂延畢

中央社2017/12/24 12:18
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）TOEIC多益英語測驗今天上午舉行，但各地考區均發生聽力播放帶與答題本的內容不吻合情形，經考生反應後臨時取消考試，考生擔心「如果因為多益出包而延畢要怎麼辦？」

今天上午9時30分在全台各縣市考場舉行，在新竹市應考的季姓考生像中央社記者反應，考試分成聽力、閱讀兩大部分，約在上午9時50分開始播放聽力考題播放帶，但答題本內容卻跟播放帶內容不吻合，向監試人員反應後，暫停作答，監考人員後來解釋，出包原因疑為「美國寄錯音檔」，所有考生被迫離開試場。

就讀博士班的季姓考生表示，因英文檢定考試為畢業門檻之一，原訂在取得此次多益考試分數後，就可申請博士論文口試，規劃明年2月就能順利畢業，但現在多益考試「出包」，導致口試必須延後，時程恐需跨到下個學期，等同被迫延畢。

多益考試出包引發不少網友討論，才發現全台各地均發生相同情況，有網友在PTT發文提問，「有人因為今天的多益考試出包，而沒有取得多益的考試分數，因此沒有辦法畢業，要怎麼辦啊？」有網友建議改考托福，也有網友酸言「學校會怪你自己沒有早一點準備」。

主辦多益測驗（TOEIC）的忠欣公司稍早已對外回應，指出題目播放帶和試題本為不同版本，目前已知全國各地區都有考生受到影響，將於明天上午在官網公布補救措施。1061224

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