外媒：中國政府支持的商業駭客逐漸增加

這篇分析認為，對這6個西方非政府部門的襲擊顯示，駭客正在搜集敏感資訊資料，以備今後進行攻擊行動。

美國之音（VOA）報導，美國網路安全公司CrowdStrike20日表示，該公司的情報監測部門發現，從今年10月底到11月初，來自中國的駭客襲擊了至少4家西方國家的智庫和2家非政府組織，目標是那些研究中國經濟、國防、國際金融、美中關係、網路治理和民主選舉議題的外國專家。

（中央社台北24日電）美國政府今年公佈的國家安全戰略說，將更主動地應對來自「獨裁政權」的網路襲擊。外媒引述專家表示，2017年中國商業間諜增多、對美國威脅加大，但美中在網路空間的衝突仍較克制。

中國國家主席習近平2015年與當時的美國總統歐巴馬共同承諾，兩國都不進行或支援透過網路竊取智慧財產權以向本國公司或商業領域提供競爭優勢的行為，這其中涵蓋竊取商業秘密和其他有利於取得商業優勢的商業機密資訊。

一些網路安全公司認為，2015年的網路安全共識取得了一定效果。CrowdStrike公司說，美中共識達成後的13個月，來自中國的商業駭客入侵活動下降了90%。

不過報導說，2017年美國公司受到的多起網路攻擊顯示，中國政府支援的商業駭客活動開始增加。

包括思科、微軟、英特爾、索尼等多家科技和通信公司也在2017年成為了駭客的主要進攻目標，駭客的進攻目的可能是為了獲取技術資訊。

美國專家認為，即使是在商業間諜領域，來自中國的總體網路威脅沒有減少，只是換了一種形式。一些網路安全分析專家則說，中國網路駭客行動正變得更有針對性，中國在人工智慧和大數據方面的投入，將對美國構成更大的網路安全挑戰。

美國政府今年公佈的國家安全戰略說，川普政府的網路安全戰略將不懼風險、更主動地應對來自「獨裁政權」的網路襲擊。分析表示，美國將採取更多行動，震懾和反擊中國等國家的網路攻擊。

不過，外界普遍認為，美中兩國雖然存在網路空間的衝突與對抗，都對對方進行網路間諜活動，但相較其他惡性網路襲擊行為，中國之間的網路衝突還處於較為克制的階段。1061224