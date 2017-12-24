英王室過耶誕 女王每年發給員工這禮物

根據英國廣播公司（BBC）報導，身著紫羅蘭色套裝的女王手拿黑色小提包，頭上還包著花花頭巾，菲立普親王則是手拿一本書，看來和一般返鄉過節的老夫婦沒什麼兩樣。

英國王室每年傳統都在諾福克郡（Norfolk）山均漢姆堡（Sandringham Estate）度過耶誕節和新年，今年也不例外，女王和菲立普親王已在21日搭乘火車前往諾福克郡。

（中央社記者戴雅真倫敦24日專電）耶誕節到來，英國女王伊麗莎白二世今年同樣發給員工耶誕布丁當作禮物。而根據威廉王子替兒子交給耶誕老人的願望清單，喬治小王子今年的禮物想要一輛玩具警車。

許多老闆在年末會發禮物給員工。根據王室官網，所有王室工作人員都會收到女王的耶誕禮物，在白金漢宮和溫莎城堡的部分工作人員，甚至是女王親手送上禮物。

每年耶誕節，女王都會自掏腰包購買大約1500份耶誕布丁送給員工，每份耶誕布丁會附上來自女王和菲立普親王的問候卡片。這是女王延續自祖父喬治五世和父親喬治六世的傳統。

耶誕布丁是傳統的英式耶誕甜點，幾乎家家都有獨特的耶誕布丁配方，不過大致上是在麵糊中加入各式乾果蒸製而成，再淋上白蘭地，香氣濃郁。

此外，女王也會送耶誕樹給西敏寺、聖保羅大教堂、聖吉爾斯大教堂、愛丁堡的修士門教堂（CanongateKirk）等。

王室家族也會玩交換禮物，但並非把禮物放在樹下，而是放在矮桌上，然後在耶誕夜的喝茶時間交換。但王室的規定是禮物不能太貴，據稱凱特王妃就曾送過自製的手工果醬當耶誕禮物。

4歲的喬治王子今年想要什麼禮物則是人盡皆知，因為威廉王子11月訪問芬蘭，到赫爾辛基的耶誕市集拜訪耶誕老人時，已經傳遞了兒子的禮物清單。

從耶誕老人手中的清單可看到，雖然禮物欄可以填上5個選項，但是喬治王子並不貪心，只用稚嫩的筆跡寫上大大的「警車」，然後簽上自己的名字。

而在清單的開頭寫著：「親愛的耶誕老人，我今年很不乖/乖。」喬治王子圈選了「乖」。威廉王子也替兒子背書，對耶誕老人說，喬治今年「是個好孩子」。

英國王室今年的耶誕節也特別不一樣，因為哈利王子的未婚妻梅根馬克爾（Meghan Markle）將到山均漢姆堡過節，成為首位還沒過門，就和女王共度耶誕節的準王室成員。1061224