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政治

下令排除抗議勞基法群眾　柯文哲：依法行政

記者戴祺修／台北報導2017/12/24 13:22
▲台北市長柯文哲出席「運動反毒公益園遊會」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲出席「運動反毒公益園遊會」。（圖／台北市政府提供）

不滿勞動基準法修惡，昨日近百個勞工、學生、社運等團體舉行大遊行，號召萬人上街頭抗議，活動結束後抗議群眾不願解散，一度癱瘓北市幹線交通，讓到場視察的台北市長柯文哲下令排除。今(24)日柯文哲表示，陳抗是國民權利，但還是要依法行政，而且他要不客氣的說，有能力把群眾帶出來，就要有能力把群眾帶回去，不能解散後到處到台北市街頭流竄，這樣不行。

昨日主辦單位宣布抗議活動6時結束，但仍有數百名群眾仍不願解散，以「散步」方式繞行忠孝西路、西門町周邊道路，造成交通大亂，警方執行勸離勤務，將部分抗議者被拖上警備車，但也傳出有群眾遭警方毆打、甚至律師遭警方逮補的情況。。

柯文哲上午出席「運動反毒公益園遊會」，會後接受媒體聯訪，柯文哲澄清，他已講過，陳抗是國民的權利，但不可以說阻礙交通，而且是幹線交通，這樣不行。至於昨晚民眾脫序行為，警方今天晚上在市警局會召開內部檢討會議。

外傳提供法律諮詢的律師在現場也被警方帶走？柯文哲表示，各方都可以有意見，面對問題是解決問題的第一步，他還是那句話，陳抗是國民的權利，大家都尊重，但是不能癱瘓幹線交通，這個絕對不行，超過他忍受的範圍。

是否警方執法方式過於粗暴，甚至造成女性抗議民眾的上衣被脫掉？柯文哲說，他不知道有這件事，但他知道有會有各種聲音，所以正反各方面都拿出來檢討，他認為把問題全部攤出來檢討，把它法制化、制度化、合理化，這才是市府的目標。

關鍵字勞基法柯文哲陳抗依法行政
役政署長被爆硬闖軍營　還辱罵哨兵勞工陳抗執法　女遭拖衣逮律師？

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