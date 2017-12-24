下令排除抗議勞基法群眾　柯文哲：依法行政

不滿勞動基準法修惡，昨日近百個勞工、學生、社運等團體舉行大遊行，號召萬人上街頭抗議，活動結束後抗議群眾不願解散，一度癱瘓北市幹線交通，讓到場視察的台北市長柯文哲下令排除。今(24)日柯文哲表示，陳抗是國民權利，但還是要依法行政，而且他要不客氣的說，有能力把群眾帶出來，就要有能力把群眾帶回去，不能解散後到處到台北市街頭流竄，這樣不行。

昨日主辦單位宣布抗議活動6時結束，但仍有數百名群眾仍不願解散，以「散步」方式繞行忠孝西路、西門町周邊道路，造成交通大亂，警方執行勸離勤務，將部分抗議者被拖上警備車，但也傳出有群眾遭警方毆打、甚至律師遭警方逮補的情況。。