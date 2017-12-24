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中央社

陸發射勘查衛星 不排除用於軍事偵察

中央社2017/12/24 12:36
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北24日電）中國大陸昨天在酒泉衛星發射中心以長征二號丁運載火箭，將陸地勘查衛星二號發射升空。港媒分析，不排除「陸地勘察衛星一號」和「陸地勘查衛星二號」將用於軍事偵察的可能。

中國官媒新華社報導，陸地勘查衛星二號主要用於陸地資源遙感勘查。這次任務是長征系列運載火箭的第259次飛行。

報導說，23日中午12時14分，中國在甘肅酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將「陸地勘查衛星二號」發射升空。衛星進入預定軌道。

中國於11月3日同樣在酒泉衛星發射中心，發射一顆同類型的衛星「陸地勘察衛星一號」。

此前，中國多次發射遙感系列衛星，都聲稱主要用於科學試驗、國土資源普查、農作物估產及防災減災等領域。

不過，香港01報導，由於「遙感」系列衛星多為中共軍方使用的間諜衛星，因此不排除「陸地勘察衛星一號」和「陸地勘查衛星二號」會被用於軍事偵察的可能。

有消息說，「陸地勘察衛星一號」很可能是中國版的「鎖眼-12」偵察衛星，分辨率可達0.2至0.1公尺。

「鎖眼（KH）系列」衛星是美軍的照相偵察衛星，主要有KH-1、KH-4、KH-5、KH-6、KH-7、KH-8、KH-9、KH-11以及KH-12等。KH-12是當今最先進的光學成像偵察衛星。

中國目前的間諜衛星代號為「尖兵」系列，但在對外宣傳時，使用的是「資源」系列衛星和「遙感」系列衛星。1061224

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