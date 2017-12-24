黑鷹暗夜出勤 蘭嶼病患後送台東縮短1小時

祝世全表示，29年次的張姓病患心因性休克，蘭嶼衛生所無法處理，必須緊急後送，「黑鷹」順利將病患後送到豐年機場，轉送到台東馬偕醫院。這也是「黑鷹」進駐台東後首次出勤，台東離島後送「無縫接軌」。

駐守在台東豐年機場的內政部空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全表示表示，昨天晚上接獲蘭嶼衛生所後送求援，「黑鷹」直升機晚上9時5分從豐年機場起飛，晚上10時15分直升機順利飛返豐年機場，圓滿完成任務。

祝世全表示，「黑鷹」直升機續航能力2小時，加掛油箱可以長達3小時，且具備夜間飛行能力。

台東縣衛生局長辛進祥表示，過去蘭嶼病患後送，直升機從高雄小港機場起飛，再視天候狀況決定飛返高雄還是飛到台東送醫，因此完成後送程序超過2個小時。這次是蘭嶼後送直升機首次由台東起飛，花1小時10分鐘，將病患從蘭嶼送到台東，黃金搶救時間縮短1個小時，對台東離島後送能力大大提升。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧表示，過去蘭嶼後送直升機都從台北或高雄起飛，搶救時間拖延。現能從台東起飛，大大縮短時間，對蘭嶼醫療有很大的幫助。

陸軍向美國採購的60架UH-60M直升機，有9架撥給空勤總隊，其中3架於20日進駐台東豐年機場第三隊，為了和戰鬥用「黑鷹」有所區隔，機身由原來黑色改裝成鮮豔的紅色，將全天候執行救難任務。1061224