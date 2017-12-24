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中央社

不讓二戰獨居老兵孤單過節 網友紛送暖

中央社2017/12/24 12:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國一名戰功彪炳的二戰獨居老兵在好心人的網路動員下，收到來自世界各地的耶誕祝福，老兵笑稱收到這麼多卡片和禮物，讓他再次感到年輕。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，英國陸軍突擊隊退役作家盧埃林（Mark Llewhellin）一年前進行訪問時認識了93歲退役英國皇家海軍陸戰隊突擊隊員歐文斯（Ted Owens）。

來自海佛福威斯特（Haverfordwest）的盧埃林日前帶著歐文斯造訪全國各地的陸軍突擊隊營地，但擔心耶誕節對這位獨居老兵來說可能會讓他感到格外孤單。

盧埃林告訴英國獨立電視台ITV威爾斯台（ITVWales）：「他多數時候都只能看著四面牆壁。但他是如此可愛的人，謙遜又和善。」

盧埃林本週稍早在臉書上張貼訊息，號召網友踴躍送暖，主動與歐文斯聯繫。

他在臉書上寫道：「正在盡力讓泰德（歐文斯）這個耶誕節不會感到寂寞。如果有人想要寄卡片或任何東西給他，或是想要打電話給他，他說他很樂意聽到你的消息。人人都能有所作為。」

訊息貼出至今，歐文斯已經收到來自世界各國祝福網友的卡片、禮物和訊息，包括法國、澳洲和美國。歐文斯開心表示：「我這輩子從沒收過這麼多信件！」

他說：「我曾參加諾曼第登陸，第一天就受到重傷，當時住院2個半月，出院後我回到部隊，穿過整個法國和比利時。」

「接著我參加瓦爾赤倫島（Walcheren）登陸，這座大島位於荷蘭外海，我遭到地雷炸傷。我也參與了突出部之役（Battle of the Bulge）。」

歐文斯表示他18歲時加入皇家海軍陸戰隊，收到這麼多卡片和禮物「讓我再次感到年輕」。（譯者：中央社李佩珊）1061224

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