巴西加國外交官 遭委國列不受歡迎人物

法新社報導，羅德里格斯談到巴西總統泰梅爾（Michel Temer）政府說：「我們決定將巴西大使列為不受歡迎人物，直到鄰國巴西恢復憲法秩序為止。」

權力龐大的親政府制憲議會（ConstituentAssembly）主席羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，制憲議會決定針對巴西大使白瑞拉（Ruy Pereira）和加拿大代辦柯華里克（Craig Kowalik）採取行動。

（中央社卡拉卡斯23日綜合外電報導）委內瑞拉今天將來自加拿大和巴西的2位外交官員列為不受歡迎人物，進一步槓上發言批評委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）社會主義政府的這兩個人。

巴西左派總統羅賽芙（Dilma Rousseff）遭彈劾後，保守派的泰梅爾接著上台。委內瑞拉視羅賽芙的下台為國會發動「政變」的結果。

上週，巴西敦促遭南方共同市場（Mercosur）停權的委內瑞拉改善人權紀錄。泰梅爾表示，當委國恢復民主，就會歡迎卡拉卡斯當局重回這個區域貿易集團。

至於加拿大，羅德里格斯說，加國代辦柯華里克持續「責罵，並接連不斷粗暴且無禮的干預委內瑞拉內政」。

她說，加拿大駐卡拉卡斯（Caracas）大使館在推特帳號上，形容制憲議會是委國人民票選領袖的一項威脅，包括委國下任總統。

羅德里格斯說，沒有設定這些外交人員離境的時限。

巴西政府表示，如果委內瑞拉執行這一步，巴西將採取相同步驟回敬。（譯者：中央社陳彥鈞）1061224