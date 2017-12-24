推廣友善耕作　黎明社區取得審認團體資格

「友善耕作」除了不灑農藥、不使用化學肥料之外，主要是以友善環境的方式讓土地得以永續循環使用。農委會農糧署東區分署分署長陳啟榮表示，農委會從106年開始將「友善耕作」列入輔導，對於加入友善耕作的農戶，每年每公頃有3萬元的生態獎勵，而友善環境耕作推廣團體就是執行友善耕作的把關與審認，希望一方面守護水土資源，另方面也確保食用農產品的安全。陳啟榮指出，宜蘭縣以往在有機推廣方面成效相當卓著，希望在加入友善耕作的力量之後，能成為優良、安全農產品的生產基地。

黎明社區發展協會總幹事吳錦城表示，有感於守護土地與環境的重要性，於是開始成立友善耕作班，最初的經費來自於社區大區實作計畫的獎金，後來進一步擴大服務申請農委會農糧署友善耕作審認。吳錦城說，位在蘭陽溪以北，有心從事友善耕作的農友，都可以申請加入黎明社區友善環境耕作推廣團體。而為了推廣友善農產品，明（2018）年元月一日起，每個禮拜天上午十時至下午二時，在黎明社區活動中心將會有友善耕作農產品的展售。

促成宜蘭市黎明社區友善環境耕作推廣團體成立的重要推手，是農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳淑美，她表示，黎明社區的理事長朱照雄是她小學老師，總幹事吳錦城則是她就讀國中時的班導師，看到兩位老師這麼用心在推廣友善耕作，深受感動，於是鼓勵他們申請成為友善環境耕作推廣審認團體，希望發揮更大的功能。

友善耕作除了農友端的生產之外，如何將農產品順利推上通路到消費端，是現實面必須面對的問題。今天出席成立大會的宜蘭縣政府農業處農業產銷科長廖偉真表示，為協助有機及友善農產品的行銷，縣府已經與縣內兩大賣場喜互惠及全聯合作，以櫥窗的概念販售有機、宜蘭嚴選及友善耕作的農產品。廖偉真說，由於有機、宜蘭嚴選及友善耕作的農產品產量有限，現階段很難大量供應，因此才與賣場溝通採用「櫥窗」的概念，機動調節農產品的式樣及數量，目前已經有一些農戶與賣場簽約進行農產品的櫥窗展售。



▲宜蘭市黎明社區友善環境耕作推廣團體成立大會，加入友善耕作的農友宣示遵從友善耕作原則。（圖／記者李清貴攝 , 2017.12.24）