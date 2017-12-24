營造社區創新風貌　社區規畫師成果觀摩

繼今年六月縣府辦理社區規劃師研習，培訓社區規畫師參加課程及優良社區營造參訪活動，再由縣府補助經費實際辦理社區營造，運用具有澎湖特色的在地素材，發展出社區創新風貌。24日辦理成果觀摩研習，學習彼此特色，交流成長。

澎湖縣政府將今年定為「景觀再造年」，著重辦理社區自然文化景觀環境重塑，並以創新思維協助營造社區發展具有當地特色的產業主軸。縣長陳光復今(24)日上午專程前往鼎灣社區，參與社區營造成果觀摩，期許透過大家攜手努力，推動社區空間環境營造，再創澎湖觀光新亮點。



▲24日辦理成果觀摩研習，學習彼此特色，交流成長。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 24）

陳光復表示，今年社區規畫師駐地輔導計畫共輔導15個社區，17處營造點，動員社區規畫師約60人，實際參與社區居民超過百人，歷經提案與簡報評選，進入實際操作階段，每個社區經由縣府補助，由提案社區規劃師及社區居民結合，共同以雇工購料方式進行社區空間環境營造與改善，藉由今日觀摩會展現豐碩成果。

陳光復表示，社區規劃師養成不易，他感謝建設處同仁用心與努力爭取經費，辦理社區規畫師培育工作及總顧問公司輔導，也感謝鼎灣社區洪理事長與社規師們的努力，希望其他社區透過本次觀摩會發掘在地特色，展現獨特地方魅力，建立澎湖成為一個真正的美麗城市。他說，2018世界最美麗海灣嘉年華，澎湖除了有優美海岸景觀外，塑造社區特色之美呈現於國際友人與遊客眼前。



▲澎湖縣政府將今年定為「景觀再造年」。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 24）

全澎湖只有兩座四眼井，一座就位在鼎灣，鼎灣四眼井民國42年開挖，井水清澈甜美，長年不涸，經由縣府補助今年以「鼎欣風華，四井情深」為主題，重新整理四眼井與周邊環境，成果相當令人驚艷。本次活動包括十多個社區民眾、社區規劃師、村里長等百餘人踴躍參與，邀請陳縣長、建設處長薛宏營與各社區人員一同參與營造成果。



▲推動社區空間環境營造，再創澎湖觀光新亮點。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 24）

活動安排上午前往中興、鼎灣、講美、小赤、後寮、二崁、湖西、林投、烏崁、鎖港、鐵線、菜園社區實地觀摩，下午則是辦理圓桌會議，由參與觀摩社規劃師評選，優勝者於社區營造競賽成果發表會辦理頒獎。



▲社區規畫師駐地輔導計畫共輔導15個社區，17處營造點，動員社區規畫師約60人。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 24）