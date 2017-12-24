新竹縣自衛消防搶救實兵演練　長春人造樹脂廠逼真登場

為加強轄內工廠火(化)災應變能力，並鑑於長春樹脂是轄內列管公共危險物品達30倍以上場所，新竹縣政府消防局協商長春人造樹脂股份有限公司今（24）日上午辦理自衛消防編組及消防搶救演練，出動11輛消防車、104人參與，場面逼真。

縣長邱鏡淳偕縣府秘書長蔡榮光一起視察演練情形，湖口鄉籍縣議員甄克堅、陳栢維和副議長陳見賢的秘書，也到場關切；「 多一分準備就會少一分損失」邱鏡淳指示消防局在明年119之前，針對縣轄內危險性、化學（工）、有毒化物的工廠，分級、分區、分類辦理演，朝零災害的方向努力。

消防局長孫福祐表示，防火管理制度推動目的即是自己財產自己保護，由業者指派專人擔任防火管理人，經過講習、訓練及測驗後始得領取合格證書，並依工廠特性制訂消防防護計畫，根據計畫內容將員工編組，可分為滅火班、通報班、避難引導班，公司達50人以上需再多編安全防護班及救護班，且每半年都需辦理教育訓練。



▲消防人員組成快速救援小組，著A級防護衣救援受困人員。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.24）

此次演習特別規劃廠內緊急應變小組演練，由偵檢組著防護衣於現場檢測濃度，另由搶救組人員進入熱區進行止漏作業，演練過程萬分逼真。

消防局加強快速救援小組(Rapid Intervention Team，簡稱RIT)演練，模擬消防人員於進入熱區搶救廠內員工時，不慎遭現場障礙物割破防護衣且腳部受傷無法動彈，立即以無線電代碼進行求救，並將水線代號、同仁姓名、氣瓶殘壓、受困之位置及需要何種幫助等，通報現場指揮官後，啟動由5名消防人員組成的快速救援小組，著A級防護衣進入，將受困消防人員搬運至冷區，可於危急時刻保住同仁性命。



▲自衛消防編組暨搶救實兵演練逼真上陣。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.24）

長春集團副部長王俊賢說，公司編制有滅火、安全防護、救護等班別，並有指揮官調度；這次在長春廠區舉辦的自衛消防編組及消防搶救實兵演練，提升自家工廠自衛消防編組能力，讓員工和縣內40多家前來觀摩學習的工廠代表獲益良多。