極盡奢華 印度喜帖和請帖令人難以想像

拉維許卡普（Ravish Kapoor）就是滿足印度奢華喜宴和活動需求而出現的豪華喜帖和請帖設計師，他所設計的喜帖和請帖除能符合客戶彰顯個人風格的要求，更講究高雅與細緻。

印度人很願意在婚禮、生日派對上一擲千金，尤其是婚宴。印度富豪、寶萊塢明星和名人們的婚宴和生日派對，動輒花費新台幣上億元；當然，他們也就不在乎投注許多金錢去製作與眾不同、突顯個人風格的喜帖和請帖，讓印度出現了獨特的豪華喜帖和請帖。

（中央社記者康世人新德里24日專電）能想像當你收到喜帖或生日派對請帖時，是一台投影機或iPad告訴你活動相關內容，會有多驚訝？沒有錯，這都是印度知名設計師拉維許卡普為印度富豪設計的豪華喜帖和請帖。

觀察拉維許卡普設計的喜帖和請帖，總讓人大開眼界，喜帖和請帖都不再是單純的一張紙卡和信封，而是化身成一個個精美的紙製禮盒。

一打開盒子，裡面可能是小型投影機放映著介紹婚禮新人和家族的影片，也可能是一台iPad，讓受邀賓客用手滑動螢幕，了解婚宴一系列活動與細節。

當然，喜歡傳統而單純的客戶，也可要求拉維許卡普依循傳統，把喜帖或請帖設計成一本相簿；也有為符合某個準備結婚的印度音樂人炫麗風格需求，而把喜帖透過LED燈變得五光十色，舞台感十足。

這些喜帖或請帖的禮盒中，還放置了邀請者與設計師精心挑選的甜點、紅酒或其他禮品。

拉維許卡普設計工作室的品牌經理兼協作創意師譚雅卡普爾（Tanya Kapur）表示，工作室通常先提供一些設計方案給客戶參考，然後再由設計師和客戶一起發想，一起創造，並選擇材料、紙的切割等細節，最後完成每一款都不同的喜帖或請帖。

例如寶萊塢知名男星穆克什（Neil Nitin Mukesh），他希望能紀念他祖父音樂傳奇，因此在與設計師討論後，以回憶老相簿的樣式設計喜帖。

另外，拉維許還為寶萊塢電影首映會，或者板球選手和模特兒的盛大婚宴設計請帖，處處展現他令人驚喜的創意。

譚雅說，拉維許在設計請帖時，會納入投影機、iPad等新媒體，例如有一款應客戶製作的喜帖，是以知名寶萊塢電影「我王莫臥兒」（Mughal-E-Azam）為發想，把新郎、新娘和家族成員的故事以黑白電影方式製作成影片，再由喜帖盒中的投影機放映出來。

譚雅表示，以內有投影機的喜帖為例，根據影片製作難度不同及盒子的材質等，每一份喜帖就要2萬5000盧比（新台幣近1萬2500元）以上。

較傳統的喜帖，譚雅說，大概一份也在1萬5000盧比（新台幣近7500元）以上；總之，拉維許卡普設計工作室希望帶給客戶全新感受與高雅設計，並為客戶的活動留下難忘的回憶。

會展開這樣創意的事業，一方面是因為拉維許家族事業是紙業，他希望能為紙創造更多用途，另一方面也是他熱愛設計，曾為親友設計喜帖，因而展開了紙藝術和喜帖（請帖）結合的創作之路，也讓印度出現令人驚艷的創意喜帖和請帖。1061224