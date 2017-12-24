外交部新文宣品 明信片秀國際合作成果

套裝明信片每套共有12張明信片，包括外交部建築意象；夜晚的台北賓館；「亞太文化日」及「拉丁美洲及加勒比海友邦台灣嘉年華」等跨國文化活動；以及國際青年大使等促進青年國際參與的活動照片。

他說，這些明信片呈現「外交部本身意象、外交具體成果」，明信片可以當成書籤，也可以郵寄給親友。

外交部發言人李憲章接受中央社訪問時表示，外交部約2週前印製完成800、900份套裝明信片，用以致贈來訪的外國政要，以及赴外交部參訪的國內團體。

另外，外交部表示，人道援助與國際關懷是台灣重要軟實力之一，也是外交工作重點，明信片也收納馬紹爾群島「園藝栽培結合營養提升」、布吉納法索「農田水利及水稻生產」以及薩爾瓦多「一鄉一特產（袖珍陶）」等3項計畫的照片，展現國際合作成果。

明信片也包括外交部今年7月正式成立的臉書粉絲專頁意象，以及民國104年在YouTube影音平台成立的「潮台灣」（Trending Taiwan）頻道的代表性圖像，介紹外交部透過新媒體進行國際宣傳的成果。1061224