SpaceX火箭發射創紀錄 明年上看30次

因2016年爆炸事故受損的一個發射平台修復之後，SpaceX現在有3個發射台可供運用，預計明年發射次數會更多。馬斯克和SpaceX營運長蕭特威爾（GwynneShotwell）曾表示，2018年預定執行約30次發射任務。

彭博（Bloomberg）報導，這次在加州中部海岸的發射任務是SpaceX今年第18次，比其它任何競爭對手都還要多，且遠遠超過他們2016年9月爆炸事故前的8次。爆炸事件後，SpaceX在去年剩下的時間內等同停擺，調查也在同時展開。

這將包括商業衛星營運商、軍事客戶，和美國國家航空暨太空總署（NASA）使用「獵鷹九號」（Falcon 9）火箭在內的數個任務，但也計畫擴大到包括更大型的火箭和載人任務。

商業太空飛行聯合會（Commercial SpaceflightFederation）主席史托爾默（Stallmer）提及NASA阿波羅11號（Apollo 11）登陸月球任務：「明年將是自1969年以來太空產業最盛大的一年。」

航太與國防市場研究人員、蒂爾集團（Teal GroupCorp）資深太空分析師卡塞雷斯（Marco Caceres）表示：「SpaceX目前在發射數量上占據主導地位。」

「他們已經確定，他們可以發射的次數，超越世上任何其他的計畫，且已建立起重複利用性。如果他們明年發射30次火箭，這會相當驚人，但2018年的重大新聞將是獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）和商業機員計畫（Commercial Crew Program）。」（譯者：中央社陳彥鈞）1061224