NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈同事這樣發喜帖　網友怒轟：沒誠意秀傳歲末耶誕送愛到喜樂HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

SpaceX火箭發射創紀錄 明年上看30次

中央社2017/12/24 13:51
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社舊金山23日綜合外電報導）馬斯克（ElonMusk）領導的美國太空探索科技公司（SpaceX）昨天傍晚發射火箭將一批衛星送ㄖ低地軌道，為創紀錄的一年畫下完美句點。

彭博（Bloomberg）報導，這次在加州中部海岸的發射任務是SpaceX今年第18次，比其它任何競爭對手都還要多，且遠遠超過他們2016年9月爆炸事故前的8次。爆炸事件後，SpaceX在去年剩下的時間內等同停擺，調查也在同時展開。

因2016年爆炸事故受損的一個發射平台修復之後，SpaceX現在有3個發射台可供運用，預計明年發射次數會更多。馬斯克和SpaceX營運長蕭特威爾（GwynneShotwell）曾表示，2018年預定執行約30次發射任務。

這將包括商業衛星營運商、軍事客戶，和美國國家航空暨太空總署（NASA）使用「獵鷹九號」（Falcon 9）火箭在內的數個任務，但也計畫擴大到包括更大型的火箭和載人任務。

商業太空飛行聯合會（Commercial SpaceflightFederation）主席史托爾默（Stallmer）提及NASA阿波羅11號（Apollo 11）登陸月球任務：「明年將是自1969年以來太空產業最盛大的一年。」

航太與國防市場研究人員、蒂爾集團（Teal GroupCorp）資深太空分析師卡塞雷斯（Marco Caceres）表示：「SpaceX目前在發射數量上占據主導地位。」

「他們已經確定，他們可以發射的次數，超越世上任何其他的計畫，且已建立起重複利用性。如果他們明年發射30次火箭，這會相當驚人，但2018年的重大新聞將是獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）和商業機員計畫（Commercial Crew Program）。」（譯者：中央社陳彥鈞）1061224

吳敦義：若出席國共論壇 ...王品傑生涯首支再見安 民生...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan