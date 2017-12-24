遊眷村聽民歌　篤行十村浪漫復古味

澎湖縣篤行十村眷村文化保存園區於今年9月21日正式開幕對外營運，澎湖縣政府旅遊處特別在耶誕節慶期間23日於園區舉辦「2017澎湖灣民歌音樂會」，園區營運商(沐聯構海灣建設開發股份有限公司)辦理「聖誕秘境：尋找小禮物-鹹鹹市集」，人來人往逛市集，聽著懷舊民歌，一起踏進青春校園回憶裡，節慶的歡樂傳遞著暖暖氣息，開心這週末在眷村裡共渡歡樂時光。包括副議長陳雙全、旅遊處長洪慶鷲等多位首長來賓也特別蒞臨現場聆聽歌曲。



▲副議長陳雙全、旅遊處長洪慶鷲等多位首長來賓也特別蒞臨現場聆聽歌曲。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）

音樂會活動開場前入口處發放的熱騰騰包子，大家捧著熱包子，走進醞釀廣場坐下一邊享用，一邊聽著知名表演團體半天鳥、馬公國小及海翁合唱團、好地樂團、菊之音管弦樂團及超偶歌手魏嘉瑩等，共同串聯表演多首令人懷念的民歌，包含已故名歌手張雨生、潘安邦的經典歌曲，這些歌唱出現場人們心中的過往，想起當時流行的喇叭褲、大波浪髮青春回憶，還有中場的童玩競賽(ㄤ仔標及抓子)也都為活動添增復古趣味，大人小孩與市集小販熱鬧的情境，一對對小情侶散步的背影，重現了眷村五、六十年代時黃昏午後的浪漫景緻，今天的音樂會就像能穿越回到過往的時光機，讓時光倒流重溫美好回憶。



▲人來人往逛市集，聽著懷舊民歌，一起踏進青春校園回憶裡。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）

旅遊處長洪慶鷲代表縣長陳光復歡迎大家共襄盛舉聆聽音樂會，他表示，篤行十村是全臺歷史最悠久的眷村，經歷見證時代的變遷，逝去的光陰歲月留下的歷史印記，經過重新整建開幕後，園區的旅、藝、宿三大主題特色在傳統裡展現新風貌，今天音樂會即大大展現園區浪漫的溫度與新生的力量，帶給大家一個溫馨重聚的時光，去體會感受園區所展現的美好，希望大家一起努力讓這亮點持續發光發熱下去。



▲音樂會就像能穿越回到過往的時光機，讓時光倒流重溫美好回憶。 （圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）

天色漸暗後，園區裡耶誕燈一閃一閃著，市集還是熱鬧著，舞台上播放懷舊電影《大俠梅花鹿》，讓逛累的民眾能再走回古樸的庭園休息欣賞影片，音樂會活動最後送出住宿兌換券，獲獎民眾很開心能體驗住在澎湖特有風情的老眷村裡。



▲篤行十村是全臺歷史最悠久的眷村。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）