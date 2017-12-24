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遊眷村聽民歌　篤行十村浪漫復古味

記者鄧至傑／澎湖報導2017/12/24 14:22
▲旅遊處特別在耶誕節慶期間23日於園區舉辦「2017澎湖灣民歌音樂會」。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）
▲旅遊處特別在耶誕節慶期間23日於園區舉辦「2017澎湖灣民歌音樂會」。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）

澎湖縣篤行十村眷村文化保存園區於今年9月21日正式開幕對外營運，澎湖縣政府旅遊處特別在耶誕節慶期間23日於園區舉辦「2017澎湖灣民歌音樂會」，園區營運商(沐聯構海灣建設開發股份有限公司)辦理「聖誕秘境：尋找小禮物-鹹鹹市集」，人來人往逛市集，聽著懷舊民歌，一起踏進青春校園回憶裡，節慶的歡樂傳遞著暖暖氣息，開心這週末在眷村裡共渡歡樂時光。包括副議長陳雙全、旅遊處長洪慶鷲等多位首長來賓也特別蒞臨現場聆聽歌曲。


▲副議長陳雙全、旅遊處長洪慶鷲等多位首長來賓也特別蒞臨現場聆聽歌曲。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）

音樂會活動開場前入口處發放的熱騰騰包子，大家捧著熱包子，走進醞釀廣場坐下一邊享用，一邊聽著知名表演團體半天鳥、馬公國小及海翁合唱團、好地樂團、菊之音管弦樂團及超偶歌手魏嘉瑩等，共同串聯表演多首令人懷念的民歌，包含已故名歌手張雨生、潘安邦的經典歌曲，這些歌唱出現場人們心中的過往，想起當時流行的喇叭褲、大波浪髮青春回憶，還有中場的童玩競賽(ㄤ仔標及抓子)也都為活動添增復古趣味，大人小孩與市集小販熱鬧的情境，一對對小情侶散步的背影，重現了眷村五、六十年代時黃昏午後的浪漫景緻，今天的音樂會就像能穿越回到過往的時光機，讓時光倒流重溫美好回憶。


▲人來人往逛市集，聽著懷舊民歌，一起踏進青春校園回憶裡。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）

旅遊處長洪慶鷲代表縣長陳光復歡迎大家共襄盛舉聆聽音樂會，他表示，篤行十村是全臺歷史最悠久的眷村，經歷見證時代的變遷，逝去的光陰歲月留下的歷史印記，經過重新整建開幕後，園區的旅、藝、宿三大主題特色在傳統裡展現新風貌，今天音樂會即大大展現園區浪漫的溫度與新生的力量，帶給大家一個溫馨重聚的時光，去體會感受園區所展現的美好，希望大家一起努力讓這亮點持續發光發熱下去。


▲音樂會就像能穿越回到過往的時光機，讓時光倒流重溫美好回憶。 （圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）

天色漸暗後，園區裡耶誕燈一閃一閃著，市集還是熱鬧著，舞台上播放懷舊電影《大俠梅花鹿》，讓逛累的民眾能再走回古樸的庭園休息欣賞影片，音樂會活動最後送出住宿兌換券，獲獎民眾很開心能體驗住在澎湖特有風情的老眷村裡。


▲篤行十村是全臺歷史最悠久的眷村。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 23）

關鍵字篤行十村眷村青春校園旅遊處耶誕節民歌音樂會文化保存園區
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