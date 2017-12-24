抗議勞基法遊行變調 女警手指遭折斷

台北市警察局中正一分局副分局長于增祥今天表示，由於勞團遊行活動結束後，仍有部分民眾持續非法集會抗議，除占據台北車站東三門前廣場外，還流竄到南京西路和承德路等路口阻礙交通，影響旅客和用路人權益。

勞團昨天遊行抗議勞動基準法修法，但活動結束後有部分民眾四處集結，造成交通大亂，約60餘名抗議者被警備車載往郊區、請回，警方將持續蒐證，並依違反社會秩序維護法等偵辦。

（中央社記者黃麗芸台北24日電）抗議勞基法修法，勞團昨天集會遊行抗議，卻意外變成抗議民眾在北市街頭打游擊、阻礙交通；經警方柔性勸導、帶離後才落幕，但造成23名員警受傷，一女警手指遭折斷送醫。

于增祥說，警方當下依法強制命令解散，勸、帶離現場抗議民眾，帶上警備車的民眾也分別載往南港展覽館、關渡和大湖公園，在員警戒護下均安全離開，過程中都有錄影、蒐證，並無違法。

其中，一名18歲翁姓男子因攜帶木劍在北車東三門處欲攻擊員警，還有一名24歲謝姓男子在行政院前以腳踹員警，兩人涉嫌違反社秩法，經訊後請回，將移送台北地方法院台北簡易庭裁處；至於其他人則將持續進行蒐證，事後傳辦。

于增祥指出，昨天集會遊行活動共造成23名警員受傷，其中，中正一分局一名剛為人母的李姓女員警傷勢最嚴重，她在行政院首波衝突中，遭民眾折斷手指，緊急送台大醫院開刀救治，于增祥感到遺憾及不捨，畢竟警員也有個人權益，呼籲民眾集會遊行應保持理性訴求，不要對警方暴力相向。

對於有律師批評警方以不明原因將民眾帶走到警備車上，是重回威權和警察國家之路。中正一分局也發布新聞稿說明，此案是依據集會遊行法在多次舉牌命令解散而群眾不遵警方制止，所實施的強制命令解散作為，並未逮捕民眾。1061224