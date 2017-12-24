積木培訓打穩學生基礎 助班級數學躍第一

黃楚喬表示，每個學生都有優缺點，如何評估學生的興趣與專長、給予適性發展是教師的工作，因此他採取積木式培訓，就像堆積木一樣，先把底子都打穩，再慢慢往上堆，老師不能著急，也不可求速成，否則孩子遭受挫折，沒了自信，一下子嘩啦啦全倒下來。

為了幫助學生打好基礎，他每天陪學生早自習，剛開始允許學生看報紙、讀小說，讓學生習慣靜下來，接下來引導學生自己寫作業，並隨時在現場問問題，他則給予一對一解答教學，以學生既有的專業知識與技能做為打底的基礎，先著重於橫向的加廣，等學生熟練後，再延伸至縱向的加深。

今年接下特色班的黃楚喬表示，班上都是有意願往技能發展但基礎學科程度都不太好的學生，面對這群低成就的孩子，不應該去苛責他們，而是要耐心溝通，想盡辦法讓學生自願坐在書桌前做功課。在黃楚喬引導下，這班學生原本的數學程度是全校最差，期中考時竟一躍成為全校平均第一的班級。

「跟學生保持亦師亦友的關係，建立信任基礎，才能讓他們敞開心房」，黃楚喬提到，孩子們經過訓練，技能通常會大有進展，但往往會在心理上遇到瓶頸，此時老師的輔導格外重要，他相信，沒有教不會的學生，只要肯用心去做、重複去做，總有一天會熟能生巧。

黃楚喬也認為，在這個瞬息萬變的世代，必須用「經營」觀點來看待教學工作，把學生當顧客，瞭解他們需要什麼、喜歡什麼，就像堆疊積木，面對不同成長背景的學生，教師更應該尊重並接納每個學生的個別差異，將合適的形狀擺放在合適的位置，這樣才能因材施教，協助他們找到適合自己的學習方式與生命價值。1061224