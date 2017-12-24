擴大限塑 飲料業可減8.7億塑膠袋

（中央社記者吳欣紜台北24日電）擴大限塑明年元旦上路，預估每年可再減少15億個購物用塑膠袋，根據環保署預估，新增的7大類通路中，飲料業每年可減少約8.7億個塑膠袋，減量數量最為大宗。

行政院環境保護署明年元旦起擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍，新增7大類管制對象包含藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等，不得免費提供購物用塑膠袋。

根據環保署統計，這次擴大限塑新增納管7大類、約8萬家商家，預估每年可再減少15億個塑膠袋。其中，減量數量最為大宗為飲料業高達8.7億，第二則為書籍及文具零售業3億，藥妝美妝店及藥局則以2億個排第三。