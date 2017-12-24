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擴大限塑 飲料業可減8.7億塑膠袋

中央社2017/12/24 14:02
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）擴大限塑明年元旦上路，預估每年可再減少15億個購物用塑膠袋，根據環保署預估，新增的7大類通路中，飲料業每年可減少約8.7億個塑膠袋，減量數量最為大宗。

行政院環境保護署明年元旦起擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍，新增7大類管制對象包含藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等，不得免費提供購物用塑膠袋。

根據環保署統計，這次擴大限塑新增納管7大類、約8萬家商家，預估每年可再減少15億個塑膠袋。其中，減量數量最為大宗為飲料業高達8.7億，第二則為書籍及文具零售業3億，藥妝美妝店及藥局則以2億個排第三。

環保署日前宣布飲料業將納入擴大限塑範圍，不少業者考量消費者買飲料習慣都相當擔憂，但也有飲料業者則是政策未上路前，就直接不提供塑膠袋，甚至推出專門裝手搖飲的環保提袋、環保杯等，讓消費者可以重複使用。

清心福全總監呂謀遠告訴中央社記者，飲料飲品單價都不高，消費者是不是願意再付費買塑膠袋等使用習慣，仍必須克服，但消費者是可以教育的，相信消費者可以逐步接受這個改變；飲料業者50嵐則表示，幾個月前已經將擴大限塑政策圖示貼在店家，現在民眾購買飲料，也都會口頭提醒擴大限塑政策明年元旦要上路。

廢棄物管理處處長賴瑩瑩告訴中央社記者，這次擴大限塑政策，環保署有調查全台前50大飲料業者，業者均表示會配合，環保署會盡力宣導請大家少用塑膠袋，民眾也可幫忙檢舉，讓限塑政策更落實。1061224

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