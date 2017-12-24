被脫衣？勞基法抗議女裸上身遭壓制　警：她自己脫的

昨（23）日勞團與民眾發起反對勞基法修惡大遊行，打著「我過勞血汗、你功德個屁」之口號走上街頭抗議，卻傳出一抗議女子在深夜疑與警方爆發衝突、產生肢體拉扯，最後上半身赤裸、下半身褲子被脫一半，雙手還被上束帶壓制在地，引起網友痛批！不過，警方今（24）日出面澄清，指出當下依法強制命令解散，怎料該女子卻突然自行脫衣，只好採取權宜保護約束帶包覆給予保護。
據「公民行動影音紀錄資料庫」臉書影片及文章表示，昨晚9時開始有近百名群眾自發性突擊游擊街頭抗議，癱瘓台北車站、西門町周遭數個路口，最後在台北車站東三門休息，警方趁此包圍抗議群眾。其中一名參與抗議的女子遭5名警員壓至手腳，疑被警方脫去衣物，上身赤裸、褲子被脫一半，雙手上束帶、以黑袋包裹身軀。
員警表示，李女因煽動群眾、 癱瘓交通、佔據道路，依警察職權行使法第8條管束，女子遭壓制過程中高喊「你們做的事情比脫掉我的衣服還要暴力。」現場畫面曝光隱發網友議論，痛批警方「太侮辱人了！」另有一名網友也在臉書PO出女子遭壓制的照片，表示包含記者、律師都被抓上警備車，卻無人願出面說明原因，怒轟「解嚴三十年，政府依然惡劣！」
對此，警方今日舉行記者會說明，表示勞團遊行活動結束後，仍有部分民眾進行非集會抗議，警方當時依法強制命令解散，正準備將女子駕離現場時，女子卻突然脫去自身衣物，不顧現場女警勸阻又再脫去下身褲子，多名女警趕忙掩護女子，並採取權宜保護以保護約束帶遮覆女子重要部位。
同時也說明，保護約束帶多用於情緒失控或有暴力行為之對象，以包覆對方達成不受傷之目的，用途不同於一般用來當成手銬替代品使用的束帶。並強調警方於事發過程中皆有錄影、蒐證，全程並無任何違法事項。