被脫衣？勞基法抗議女裸上身遭壓制　警：她自己脫的

昨（23）日勞團與民眾發起反對勞基法修惡大遊行，打著「我過勞血汗、你功德個屁」之口號走上街頭抗議，卻傳出一抗議女子在深夜疑與警方爆發衝突、產生肢體拉扯，最後上半身赤裸、下半身褲子被脫一半，雙手還被上束帶壓制在地，引起網友痛批！不過，警方今（24）日出面澄清，指出當下依法強制命令解散，怎料該女子卻突然自行脫衣，只好採取權宜保護約束帶包覆給予保護。

據「公民行動影音紀錄資料庫」臉書影片及文章表示，昨晚9時開始有近百名群眾自發性突擊游擊街頭抗議，癱瘓台北車站、西門町周遭數個路口，最後在台北車站東三門休息，警方趁此包圍抗議群眾。其中一名參與抗議的女子遭5名警員壓至手腳，疑被警方脫去衣物，上身赤裸、褲子被脫一半，雙手上束帶、以黑袋包裹身軀。