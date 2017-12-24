美聯邦法院裁決 取消川普部分移民禁令

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦法官今天取消川普政府對部分移民祭出的限制，對川普來說是最新一個與移民有關的法律挫敗。

路透社報導，川普政府10月24日暫停准許11個多數為中東和非洲國家的難民進入美國，要求這些國家的難民等候90天的安全審查，這項禁令預計將在1月底逾期。

這11個必須接受審查的國家人口多為穆斯林，分別為埃及、伊朗、伊拉克、利比亞、馬利、北韓、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞和葉門，這些國家在過去3個會計年度每年總共占美國承認難民人數逾40%。

川普政府也暫停一項准許家屬與難民團聚的計畫，必須等候進一步安全篩檢程序到位。