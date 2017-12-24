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中央社

美聯邦法院裁決 取消川普部分移民禁令

中央社2017/12/24 14:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦法官今天取消川普政府對部分移民祭出的限制，對川普來說是最新一個與移民有關的法律挫敗。

路透社報導，川普政府10月24日暫停准許11個多數為中東和非洲國家的難民進入美國，要求這些國家的難民等候90天的安全審查，這項禁令預計將在1月底逾期。

這11個必須接受審查的國家人口多為穆斯林，分別為埃及、伊朗、伊拉克、利比亞、馬利、北韓、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞和葉門，這些國家在過去3個會計年度每年總共占美國承認難民人數逾40%。

川普政府也暫停一項准許家屬與難民團聚的計畫，必須等候進一步安全篩檢程序到位。

根據法新社，法官羅巴特（James Robart）今天裁決下令美國當局恢復處理並和准許所謂「依親」難民入境，這項裁決會再度准許已經來到美國難民的配偶和未婚子女進入美國。

羅巴特也下令政府處理並准許「依親」難民，與其他來自11個「高風險」國家、「與美國國內民眾或實體有著良善關係（bona fide relationship）的難民」入境。

羅巴特在裁決書中寫道：「兩個案件的原告分別是處境嚴峻、家人盼望能與他們團圓的難民，以及基本使命是要協助這些脆弱的難民在美國重建生活的人道組織。」

「兩案的原告都提出了令人信服的情況，顯示受到聯邦機構在這項議題上所採取行動的不可挽回的傷害。」（譯者：中央社李佩珊）1061224

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