紅毛城保險箱 昔日放英領事的保命錢

（中央社記者王鴻國新北24日電）淡水紅毛城是昔日英國領事館，城內曾設有一個機密保險箱，最後一任秘書長蔡益彰的子女憶往表示，保險箱中有密碼本及保命錢，保命錢是供總領事動亂緊急使用的銀圓。

新北市立淡水古蹟博物館推出「穿越時光迴廊！一窺淡水紅毛城的昔日生活軌跡」展覽中，讓人可以看到淡水紅毛城內的昔日生活樣貌。

蔡益彰的小兒子蔡慶暉於今年7月底致信淡水古蹟博物館，表達願意分享父親事蹟。9月中旬和自新加坡返台的姊姊蔡丹暉造訪紅毛城。

淡古博物館發布新聞稿表示，蔡慶暉兩人憶往話當年，他們說蔡益彰任職期間（1949-1971），全家就居住於現在博物館的簡報室，舊時光彷彿歷歷在目。