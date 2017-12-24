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中央社

紅毛城保險箱 昔日放英領事的保命錢

中央社2017/12/24 14:25
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北24日電）淡水紅毛城是昔日英國領事館，城內曾設有一個機密保險箱，最後一任秘書長蔡益彰的子女憶往表示，保險箱中有密碼本及保命錢，保命錢是供總領事動亂緊急使用的銀圓。

新北市立淡水古蹟博物館推出「穿越時光迴廊！一窺淡水紅毛城的昔日生活軌跡」展覽中，讓人可以看到淡水紅毛城內的昔日生活樣貌。

蔡益彰的小兒子蔡慶暉於今年7月底致信淡水古蹟博物館，表達願意分享父親事蹟。9月中旬和自新加坡返台的姊姊蔡丹暉造訪紅毛城。

淡古博物館發布新聞稿表示，蔡慶暉兩人憶往話當年，他們說蔡益彰任職期間（1949-1971），全家就居住於現在博物館的簡報室，舊時光彷彿歷歷在目。

蔡慶暉說，紅毛城主堡的辦公區劃分為不同辦公室，供總領事、副領事及職員使用，其中還設置了一個機密保險箱，只存放密碼本跟保命錢。

他說，密碼本記錄的是秘書長將每天台灣報紙刊載的重要新聞英譯後，發送報表至英國外交部所需密碼，只有總領事跟秘書長可以翻閱；保命錢則是供動亂緊急使用的銀圓。

蔡丹暉表示，他們平安夜會受邀到領事官邸過節，裝飾講究的耶誕樹、琳瑯滿目的小禮物，以及廚師特製的道地英式甜點都使人懷念。此外，領事館廚房擁有當時全台罕見的冰箱，他們偶爾也可以品嚐到小孩子心目中的夢幻逸品：冰淇淋。

淡古博物館館長柏麗梅表示，英國於1971年撤回駐外人員之際，領事館的家具、器物不易攜帶，便以低價賣給館內的台灣員工，蔡家姐弟回訪除分享許多淡水紅毛城的舊時趣事，更捐贈蔡益彰珍藏的油燈，深具紀念意義與文化價值。1061224

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