名家論壇》敖國珠／蔡總統打臉蔡主席的新南向政策

蔡英文是在2015年9月22日民進黨創黨29周年黨慶外交使節酒會上，當著64國百名外交人員的面，做了若當選總統，將推動「新南向政策」的宣示。七個月又三周後，2016年6月15日蔡總統實現蔡主席的承諾，正式宣布在總統府成立「新南向辦公室」；2017年1月1日「新南向政策工作計畫」正式啟動；2017年12月13日總統府宣布，2018年1月1日「新南向辦公室」解編。

「新南向辦公室」結束營業倒數計時中，它的設立，為民進黨政府不西進找到華麗藉口；它的短命，印證小英的經貿政策玩弄台商。

工作計畫宣布不到一年，執行單位就關門，這是何等草率的政策，這樣的治理能力，公司能不倒閉？不知首任新南向辦公室主任黃志芳做何感想？是早知會如此？還是也被騙了？

黃志芳是民進黨內唯一會說東南亞語言的部長級人物，學了三年的越南話，讓他在民進黨再度執政時，成為被鎖定會出使東南亞的第一人選，執行小英總統的頭號經貿政策，政治行情又水漲船高。

蔡英文就任前，獨家訪問黃志芳，對最被質疑的民進黨有什麼錦囊妙計可以取代西進？他胸有成竹的暢談新南向規畫：小英政府要用五年的時間，執行新經濟戰略，不從產業而是從幫東南亞國家培育人才著手，「不去跟人家爭那種轟轟烈烈的大項目」，鼔勵台商搶東南亞的內需市場和基礎建設，當「隱形冠軍」。

用「小而美」拚「一帶一路」，是務實還是未戰先降？在越南現場採訪發現，台商們西進轉南下的型態，已經有了大改變，從個別企業變成產業鏈一起出走，民進黨政府不會天真的不知情吧？對於我帶來新政府的新南向訊息，台商們心情平靜，因為這是第三個喊南向的總統了，他們的回應是：不要只是喊口號就好了。

不過二年三個月的時間，蔡總統否定了蔡主席。這樣的昨是今非，其實是在意料中的，民進黨想用新南向取代西進，東協國家卻先後靠向「一帶一路」，這是政治實力懸殊下的政治現實。佩服台商們的料事如神，蔡英文總統的新南向政策，果然是口號！

●作者：敖國珠／前新聞主播，文化大學副教授

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