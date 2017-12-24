因公益廢止礦地 立院報告：應合理補償

（中央社記者劉冠廷台北24日電）針對行政院提出的礦業法修正草案，立法院法制局提出評估報告指出，基於信賴保護原則，因公益必要而廢止礦業用地的核定，致礦業權者受損害，應給予合理的補救措施。

立法院經濟委員會25日將繼續審查礦業法修正草案，針對行政院提出的草案版本，立法院法制局在評估報告中指出，當法律發生變動，人民也因公益的必要廢止法規或修改內容，致人民客觀上具體表現其因信賴而生的實體法上利益受損害，應採取合理補救措施，或訂定過渡期間的條款。

報告指出，礦業法修正草案第58之1條要求已經核定的礦業用地補做環評，如果環評沒通過，可能將廢止礦業用地無法繼續開採的損失。對業者而言，這是當初無法預期的，依信賴保護原則，國家必須補償業者的損失。報告建議，基於信賴保護原則，應訂定相對應的補償措施。