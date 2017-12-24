影／楊繡惠桃花無望拚事業　感嘆會賺錢被男方覬覦

藝人楊繡惠今（24）日參加中天《小明星大跟班》錄影，她受訪時，聊到近日經營化妝品副業，買下自己的店面，從三千萬元殺到兩千多萬元，更透露近日行程滿檔，光是尾牙、春酒就接了六場，可說是本業、副業兩得意。事業這麼成功，桃花是否努力？她感嘆，「我們這種人不適合談戀愛，本來一個好好的人，遇到我都會不好，他會開始覬覦我的錢。」
楊繡惠談到前陣子臉書有發憂鬱文，她直言，「那是有交男朋友，才會有這種心情。現在我沒有交男朋友之後，覺得很開心。」細數歷段感情，她承認前一段戀愛把自己嚇壞了，「有時候我們心太軟，所以我覺得我們這種人不適合談戀愛。本來一個好好的人，遇到我都會不好，因為我覺得他會覬覦妳，比如說妳很會賺錢，他每天看妳現金這樣收入，就會眼紅，對不對？本來沒有要依賴妳的心，轉而覺得，那我乾脆依賴妳就好了。」說到這裡，她嘆息，「這個就會讓我覺得，為何人到最後都會變？還蠻痛心的。」
▲楊繡惠覺得單身最快樂。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.24）
她提及「沒桃花」不僅因為人為，也源於天意，她曾經到廟宇去拜月老，想拿紅線怎麼擲筊都未果，最後乾脆賭氣對月老說，「月老，不管怎樣，最後一次要是再沒有聖杯，我就自己拿紅線了。」最後一次，果然沒有成功，而自取的紅線，雖然特地用打火機燒熔，纏在手上，但不到一天，隨即掉落。對這個結果，她感嘆，「真的沒桃花。」
楊繡惠一路走來，對於副業一直相當熱衷，曾做過卡拉ok、雞籠等生意，但一直沒有好結果，她提及先前為何投資失敗的原因，「朋友跟妳捧場，妳好意思說，『耶！你這個月簽了一萬二！』，真的講不出口。」她還分享自己年輕時，投資雞籠的經驗，「以前也是呆呆被騙，他說妳看從南部載雞上來，雞籠都這麼高，那雞放下去之後，籠子是不是還是這麼高？所以他就研發可以攤平的，回去的時候就不用堆這麼高。」二十幾歲的她投資三十萬元，卻什麼都沒拿回來，「那公司入不敷出，別說雞籠，我連雞屎、雞毛也沒看到，他就活生生跟我講說『公司沒了』。」