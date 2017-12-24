影／楊繡惠桃花無望拚事業　感嘆會賺錢被男方覬覦

藝人楊繡惠今（24）日參加中天《小明星大跟班》錄影，她受訪時，聊到近日經營化妝品副業，買下自己的店面，從三千萬元殺到兩千多萬元，更透露近日行程滿檔，光是尾牙、春酒就接了六場，可說是本業、副業兩得意。事業這麼成功，桃花是否努力？她感嘆，「我們這種人不適合談戀愛，本來一個好好的人，遇到我都會不好，他會開始覬覦我的錢。」

楊繡惠談到前陣子臉書有發憂鬱文，她直言，「那是有交男朋友，才會有這種心情。現在我沒有交男朋友之後，覺得很開心。」細數歷段感情，她承認前一段戀愛把自己嚇壞了，「有時候我們心太軟，所以我覺得我們這種人不適合談戀愛。本來一個好好的人，遇到我都會不好，因為我覺得他會覬覦妳，比如說妳很會賺錢，他每天看妳現金這樣收入，就會眼紅，對不對？本來沒有要依賴妳的心，轉而覺得，那我乾脆依賴妳就好了。」說到這裡，她嘆息，「這個就會讓我覺得，為何人到最後都會變？還蠻痛心的。」