NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈同事這樣發喜帖　網友怒轟：沒誠意秀傳歲末耶誕送愛到喜樂HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

世界神明聯誼會　明日用愛與和平祈福

記者宋汝夔、許薰方／高雄報導2017/12/24 15:21
▲受到各界𥌓目的「2017世界神明聯誼會」，將於明（25）日上午7時起，在佛光山佛陀紀念館正式登場。（圖／記者宋汝夔攝 , 2017.12.24）
▲受到各界𥌓目的「2017世界神明聯誼會」，將於明（25）日上午7時起，在佛光山佛陀紀念館正式登場。（圖／記者宋汝夔攝 , 2017.12.24）

受到各界矚目的「2017世界神明聯誼會」，將於明（25）日上午7時起，在佛光山佛陀紀念館正式登場。

繼去年在同一時間和地點，達700家以上的宮廟和教堂齊聚佛館，締造世界紀錄認證後；今年更擴大神明聯誼規模，有法國猶太教、英國伊斯蘭教、巴西天主教，以及菲律賓、馬來西亞、新加坡、港澳與海峽兩岸的基督教、佛教、道教、儒教等團體，共同參與此次舉辦的「2017世界神明聯誼會」，各宗教代表將於「愛與和平祈福音樂會」獻唱，用音聲讚頌，為世界和平祈福。

中華傳統宗教總會總會長王金平表示，儘管大家會因不同的宗教信仰，而產生不同的主張和訴求，但宗教人士之間彼此尊重包容，神明聯誼會舉辦多年以來，已達到對話與交流的目的，期盼繼續透過眾人的努力，讓世界更為美好。

佛光山寺住持心保和尚表示，佛光山開山星雲大師倡議宗教融合，不同宗教信仰也可以彼此尊重、相互包容。如同星雲大師所說：「『同中有異』，但不必『異中求同』的精神，舉辦世界神明聯誼會活動。」


▲戶外菩提廣場上有電音三太子、百人陣頭、百人鼓陣等大陣仗，傳統信仰融入鑼鼓喧天，宮廟來逗陣。（圖／記者許薰方攝, 2017.12.24）
 
佛陀紀念館館長如常法師介紹說，「愛與和平祈福音樂會」與陣頭表演文化交流，是今年的兩大特色。大覺堂音樂會開場由維也納佛光青年愛樂團演出〈We are one〉，觀眾在現場或透過電視直播，能夠聽到基督教禮讚、佛教梵音、琅琅的古蘭經誦念聲…，最後一首曲目由各宗教代表大合唱〈和諧〉，一起傳唱愛與和平。戶外菩提廣場上有電音三太子、百人陣頭、百人鼓陣等大陣仗，傳統信仰融入鑼鼓喧天，宮廟來逗陣。


▲佛陀紀念館館長如常法師介紹說，「愛與和平祈福音樂會」與陣頭表演文化交流，是今年的兩大特色。（圖／記者許薰方攝, 2017.12.24）
 
世界神明聯誼會今年邁入第7年、第8次舉辦，有700家宮廟、近2000尊神尊參與。全世界第二大天主教教堂、巴西聖母院供奉的「黑聖母」阿帕雷西達(Aparecida)，蒙教宗批准來台，將接受掛牌，並與各神尊一同接受民眾的禮拜。

此外，英國最大的清真寺東倫敦清真寺，以及來自多元宗教區對話城市法國碧西市的猶太教，都有代表蒞臨盛會。香港三教融合的嗇色園黃大仙祠，以及大陸湖北省道教協會，均為首度參加。

今年多元宗教參與，難得一見。25日當天從各地抵達佛館的神尊，將供奉在本館塔剎平台，供信眾禮拜；玉佛殿供奉的佛陀真身舍利也將迎請下來，讓大眾瞻仰禮拜。

超過15家的媽祖祖廟和分支也將共襄盛舉，佛館正在展出「林智信—迎媽祖傳統木刻水印版畫作品展」，長達408尺的巨型木刻版畫，記錄台灣早年迎媽祖盛況，和神明聯誼會相互呼應，別具意義。

世界神明聯誼會實踐了各宗教的交流與對話，引起學術界關注。包括中研院、台大、政大、佛光、南華和慈濟大學等高等學府專家學者撰述論文，將所觀察到的宗教融合景象，穿越宗教、文化、歷史、地域和人心，彰顯愛與和平的普世價值。

關鍵字世界神明聯誼會佛光山開山星雲大師佛光山佛陀紀念館黑聖母
保大特勤盤查違停　瞄見皮包內藏毒望聞問切　員警協助老婦服藥

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan