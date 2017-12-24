世界神明聯誼會　明日用愛與和平祈福

中華傳統宗教總會總會長王金平表示，儘管大家會因不同的宗教信仰，而產生不同的主張和訴求，但宗教人士之間彼此尊重包容，神明聯誼會舉辦多年以來，已達到對話與交流的目的，期盼繼續透過眾人的努力，讓世界更為美好。

繼去年在同一時間和地點，達700家以上的宮廟和教堂齊聚佛館，締造世界紀錄認證後；今年更擴大神明聯誼規模，有法國猶太教、英國伊斯蘭教、巴西天主教，以及菲律賓、馬來西亞、新加坡、港澳與海峽兩岸的基督教、佛教、道教、儒教等團體，共同參與此次舉辦的「2017世界神明聯誼會」，各宗教代表將於「愛與和平祈福音樂會」獻唱，用音聲讚頌，為世界和平祈福。

佛光山寺住持心保和尚表示，佛光山開山星雲大師倡議宗教融合，不同宗教信仰也可以彼此尊重、相互包容。如同星雲大師所說：「『同中有異』，但不必『異中求同』的精神，舉辦世界神明聯誼會活動。」



▲戶外菩提廣場上有電音三太子、百人陣頭、百人鼓陣等大陣仗，傳統信仰融入鑼鼓喧天，宮廟來逗陣。（圖／記者許薰方攝, 2017.12.24）



佛陀紀念館館長如常法師介紹說，「愛與和平祈福音樂會」與陣頭表演文化交流，是今年的兩大特色。大覺堂音樂會開場由維也納佛光青年愛樂團演出〈We are one〉，觀眾在現場或透過電視直播，能夠聽到基督教禮讚、佛教梵音、琅琅的古蘭經誦念聲…，最後一首曲目由各宗教代表大合唱〈和諧〉，一起傳唱愛與和平。戶外菩提廣場上有電音三太子、百人陣頭、百人鼓陣等大陣仗，傳統信仰融入鑼鼓喧天，宮廟來逗陣。



▲佛陀紀念館館長如常法師介紹說，「愛與和平祈福音樂會」與陣頭表演文化交流，是今年的兩大特色。（圖／記者許薰方攝, 2017.12.24）



世界神明聯誼會今年邁入第7年、第8次舉辦，有700家宮廟、近2000尊神尊參與。全世界第二大天主教教堂、巴西聖母院供奉的「黑聖母」阿帕雷西達(Aparecida)，蒙教宗批准來台，將接受掛牌，並與各神尊一同接受民眾的禮拜。

此外，英國最大的清真寺東倫敦清真寺，以及來自多元宗教區對話城市法國碧西市的猶太教，都有代表蒞臨盛會。香港三教融合的嗇色園黃大仙祠，以及大陸湖北省道教協會，均為首度參加。

今年多元宗教參與，難得一見。25日當天從各地抵達佛館的神尊，將供奉在本館塔剎平台，供信眾禮拜；玉佛殿供奉的佛陀真身舍利也將迎請下來，讓大眾瞻仰禮拜。

超過15家的媽祖祖廟和分支也將共襄盛舉，佛館正在展出「林智信—迎媽祖傳統木刻水印版畫作品展」，長達408尺的巨型木刻版畫，記錄台灣早年迎媽祖盛況，和神明聯誼會相互呼應，別具意義。

世界神明聯誼會實踐了各宗教的交流與對話，引起學術界關注。包括中研院、台大、政大、佛光、南華和慈濟大學等高等學府專家學者撰述論文，將所觀察到的宗教融合景象，穿越宗教、文化、歷史、地域和人心，彰顯愛與和平的普世價值。