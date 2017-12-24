俄異議領袖想參選 爭取20城民眾連署

65歲的蒲亭（Vladimir Putin）本月稍早宣布尋求第4任，如果當選，他將執政直到2024年，成為獨裁者史達林（Joseph Stalin）以來，俄國掌權最久的領導人。

法新社報導，41歲的納瓦尼（Alexei Navalny）已表達參選意願，但官員認為他曾遭刑事定罪，不具參選資格。納瓦尼表示，那項定罪是出於政治動機。

（中央社莫斯科24日綜合外電報導）被視為俄羅斯反對派唯一有一絲機會挑戰總統蒲亭的異議人士納瓦尼，今天將尋求登記參選，盼能角逐明年3月的大選。

儘管俄羅斯貪腐、健康照護不佳、貧窮人口增加等問題叢生，蒲亭仍享有高達8成的支持度，此次預料也會輕取只是選個樣子的對手順利當選。

納瓦尼稱蒲亭是「騙子」，還說他不會放棄。

他本週在部落格貼文對支持者喊話：「我想取得您們的支持。」

「不讓我們參選是不可能的。」

這位受過西方教育的律師表示，他是俄羅斯唯一真正有在跑選舉的政治人物。他過去一年跑遍各地，敦促俄羅斯人投票給他。

今天他將到中央選舉委員會（Central ElectionCommission）登記，希望人民對他的支持能帶給官員壓力，讓他被列入選舉名單之中。

為了提高機會，納瓦尼將尋求在全國20座城市登記參選。他每座城市都得取得至少500人正式提名，才能取得該市的參選資格。1061224