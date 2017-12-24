陸研發超級電池 手機充電5秒通話2小時

根據浙江大學學術委員會22日發布，浙大高分子科學與工程學系高超團隊研製出的新型鋁-石墨烯電池，在大電流下可以快速充電，同時保持較高的比電容量。

百度新聞報導，中國手機製造商OPPO兩年前一句「充電五分鐘，通話兩小時」的廣告詞紅遍大江南北；OPPO的快充技術讓OPPO R9成?當時的單品銷量王，而快充技術也逐漸成?手機的標配，但浙大研製的石墨烯電池更?驚人。

（中央社台北24日電）中國浙江大學22日發布，其研究團隊已研製出一種新型的「鋁-石墨烯電池」。這種超級電池壽命極長，能在極短時間內充滿電；未來可望實現手機充電5秒，就能通話兩小時。

高超指出，現在一些智慧型手機也有快充功能，看似電池很快充滿了，實際續航時間並不長。但這種新型電池現在的實驗室數據是1.1秒就能充滿電，比電容量損失輕微。「這表明，未來如果用到手機上，充電5秒鐘通話2小時是完全可能的。」

目前手機使用的鋰電池有一些明顯的缺點，比如電池壽命有限，在使用一兩年後，滿格電池的續航能力大打折扣。而且在低溫、高溫條件下電池效能不穩定。有的手機在寒冷環境中瞬間關機；有的在充電時突然爆炸，都是因?鋰電池正常工作的溫度範圍有限。

但是鋁-石墨烯電池可以在零下40攝氏度到120攝氏度的環境中工作，可謂既耐高溫，又抗嚴寒。而且新型電池是柔性的，將它彎折一萬次後，容量完全保持；而且，即使電芯暴露於火焰中也不會起火或爆炸。

研發團隊成員徐晗彥指出，新電池經歷25萬次充電放電循環，充放電率仍高達91%，容量損失很小。未來如果智慧型手機用上這種電池，「每天哪怕充電10次，也能用上近70年。」

浙大指出，高超團隊選擇石墨烯這一多次創造全新突破的神奇材料，以創新工藝製備成獨特的石墨烯膜作?正極材料，大大提升了鋁離子電池的整體性能，與現在主流的鋰電池和超級電容器相抗衡的遠景十分看好。相關論文日前已發表於國際期刊科學先端（Science Advances）。

不過這種超級電池距離真正商業化還面臨很大的挑戰。高超指出，目前的正極比容量、輸出電壓及面負載量還有較大的提升空間，能量密度不足以與鋰離子電池相匹敵，今後還需在保持高功率密度的基礎上進一步提高能量密度。

此外，目前經典的離子液體電解質價格較貴，如果可以找到更廉價的電解質，鋁離子電池的商業前景將更寬廣。1061224