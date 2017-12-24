望聞問切　員警協助老婦服藥

經警方到場了解，原來婦人因疾病需服用多項藥物，但因年邁視力不佳，藥單上的字對她而言太小看不見，以致無法清楚辨識需要服用的藥物，家屬又都在上班尚未返家，所以才想請警方幫忙。

處理員警先從藥袋、藥品上的資料，撥打電話至診所及藥局，欲詢問並釐清婦人需要服用何種藥物，但不知何故，恰巧婦人平日看診及取藥的診所及藥局電話均無人接聽。兩名員警轉而詢問婦人身體不適之症狀及先前出現此症狀時所服用的藥物顏色、大小以及用途，再從眾多藥物中逐一辨視符合婦人所描述特徵的藥物提供婦人確認，最後終於找到婦人所需要的藥物，讓婦人身體不適之狀況得以緩解。

兩名熱心員警於離去前，還是不放心再次確認老婦身體是否仍有不適，是否需警方護送老婦至醫院就診？但是老婦婉拒了警方的好意，同時也對這兩名親切熱心的警察，再三表達感謝之意。

馬公分局分局長丘立誠表示，警察機關每日接獲民眾報案或請求協助案況包羅萬象，員警應心存善念，視民眾的小事為警察的大事，發揮人民保母的為民服務精神，及時協助民眾解決困境，以善盡人民公僕職責，為澎湖這塊土地注入更多溫馨。