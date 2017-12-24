台南市衛生局第六屆反毒書法比賽　鼓勵防毒五術

據統計資料發現，「好奇」與「誤用」是青少年吸毒的主要原因，台南市毒品危害防制中心與南瀛獅子會今（24日）在麻豆國中共同舉辦「南瀛獅子盃第六屆反毒書法比賽」，現場邀請衛生局長陳怡、南瀛獅子會長等貴賓蒞臨指導，期勉各位參賽學生與家長，並頒發獎狀。
本次書法比賽活動分為國小中年級、高年級組及國中組共3組，共180位學生報名，分別選出各組冠軍、亞軍、季軍及佳作各5名、入選各10名，共54名學生獲獎。
各組榮獲第一名分別為國小中年級黃帟瑋同學、國小高年級組吳宜秦同學、國中組張家熏同學，會場由學生藉由書寫反毒標語，以身體力行的方式來展現拒絕毒品危害，活動當天，特別邀請麻豆國中學生社團表演太鼓、直笛及合唱展現青春活力，並以寓教於樂及推展反毒知能，深耕於生活中。
陳怡致詞時呼籲學生們應從小養成參加健康休閒活動的習慣，並請家長平時多抽空陪伴及關心學生，絕不讓孩子有任何機會接觸毒品，衛生局鼓勵青少年朋友們，要遠離是非場所、正常生活作息、不靠藥物提神或減肥、有正確情緒紓解的方法、絕不因好奇試用毒品，這就是最好的防毒五術。
台南市毒品危害防制中心藉由本次活動呼籲年輕學子不要因一時好奇或受環境影響而掉入毒癮深淵，正視毒品會帶來可怕的危害，身為家長更要多關心家中孩子，讓孩子遠離毒品。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995