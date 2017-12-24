NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈同事這樣發喜帖　網友怒轟：沒誠意秀傳歲末耶誕送愛到喜樂HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

台南市衛生局第六屆反毒書法比賽　鼓勵防毒五術

記者黃文博／台南報導2017/12/24 15:27
▲「南瀛獅子盃第六屆反毒書法比賽」，衛生局長陳怡、南瀛獅子會長等貴賓到場。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.24）
▲「南瀛獅子盃第六屆反毒書法比賽」，衛生局長陳怡、南瀛獅子會長等貴賓到場。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.24）

據統計資料發現，「好奇」與「誤用」是青少年吸毒的主要原因，台南市毒品危害防制中心與南瀛獅子會今（24日）在麻豆國中共同舉辦「南瀛獅子盃第六屆反毒書法比賽」，現場邀請衛生局長陳怡、南瀛獅子會長等貴賓蒞臨指導，期勉各位參賽學生與家長，並頒發獎狀。

本次書法比賽活動分為國小中年級、高年級組及國中組共3組，共180位學生報名，分別選出各組冠軍、亞軍、季軍及佳作各5名、入選各10名，共54名學生獲獎。

各組榮獲第一名分別為國小中年級黃帟瑋同學、國小高年級組吳宜秦同學、國中組張家熏同學，會場由學生藉由書寫反毒標語，以身體力行的方式來展現拒絕毒品危害，活動當天，特別邀請麻豆國中學生社團表演太鼓、直笛及合唱展現青春活力，並以寓教於樂及推展反毒知能，深耕於生活中。

陳怡致詞時呼籲學生們應從小養成參加健康休閒活動的習慣，並請家長平時多抽空陪伴及關心學生，絕不讓孩子有任何機會接觸毒品，衛生局鼓勵青少年朋友們，要遠離是非場所、正常生活作息、不靠藥物提神或減肥、有正確情緒紓解的方法、絕不因好奇試用毒品，這就是最好的防毒五術。

台南市毒品危害防制中心藉由本次活動呼籲年輕學子不要因一時好奇或受環境影響而掉入毒癮深淵，正視毒品會帶來可怕的危害，身為家長更要多關心家中孩子，讓孩子遠離毒品。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字衛生局陳怡南瀛獅子會反毒書法比賽
望聞問切　員警協助老婦服藥嘉義長庚活力毛巾操　讓歡笑聲增多

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan