台南市衛生局第六屆反毒書法比賽　鼓勵防毒五術

據統計資料發現，「好奇」與「誤用」是青少年吸毒的主要原因，台南市毒品危害防制中心與南瀛獅子會今（24日）在麻豆國中共同舉辦「南瀛獅子盃第六屆反毒書法比賽」，現場邀請衛生局長陳怡、南瀛獅子會長等貴賓蒞臨指導，期勉各位參賽學生與家長，並頒發獎狀。

本次書法比賽活動分為國小中年級、高年級組及國中組共3組，共180位學生報名，分別選出各組冠軍、亞軍、季軍及佳作各5名、入選各10名，共54名學生獲獎。

各組榮獲第一名分別為國小中年級黃帟瑋同學、國小高年級組吳宜秦同學、國中組張家熏同學，會場由學生藉由書寫反毒標語，以身體力行的方式來展現拒絕毒品危害，活動當天，特別邀請麻豆國中學生社團表演太鼓、直笛及合唱展現青春活力，並以寓教於樂及推展反毒知能，深耕於生活中。