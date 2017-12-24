拍下礦工謳歌 朱健炫呼喚煤鄉和鐵道

（中央社記者張銘坤台北24日電）攝影家朱健炫在台灣挖煤的年代拍下約6000張礦工照片，近期他精選部分照片舉辦攝影展和出版攝影專輯，再次重現當年情景，希望這一代人能夠不忘那一群曾付出生命和青春的礦工。

66歲朱健炫和另一位攝影家林一波，在新北市平溪區菁桐礦業生活館，舉辦「念戀平溪線，呼喚著我的煤鄉和鐵道」雙聯展，即日起展出至明年3月31日。

同時，朱健炫挑出150幾幀照片，集結成「礦工謳歌」攝影專輯，近日出版。

朱健炫說，一開始拍礦工「是為了攝影比賽」，但是後來越拍發現越多的礦工故事，越來越想深入去拍，1980年代到1990年代之間，花了10餘年的時光，拍了約6000張。