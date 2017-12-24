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中央社

國中生吸毒問題 柯文哲列反毒重點

中央社2017/12/24 15:03
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市長柯文哲上任以來大力打擊毒品犯罪，今年更親自擔任毒品危害防制中心組長，宣示反毒決心；他今天重申，會將國中生吸毒問題作為明年一年反毒重點。

柯文哲今天上午出席運動反毒公益園遊會，致詞時表示，酒駕與吸毒問題叢生，不能只靠警察抓，而是要從源頭解決，首先要整合組織，其次要深入校園，從國中開始進行推廣。

他笑說，他曾問過為何K他命在台灣是三級毒品而非二級，結果警察給他的答案是監獄已裝滿，再改成二級的話，會沒有足夠的監獄裝這些人。後來他查過發現，台灣過去10年約有34萬人被送進監獄，其中有11萬、約3成是吸毒犯，另外有2成是酒駕。

他表示，他接任台北市長後發現，台北市的毒品防制是「各幹各的」，所以他花了一年時間重整台北市防毒組織，包括教育局的校園教育宣導、社會局的中介輔導、衛生局的吸毒者戒治、警察局抓吸毒犯罪者以及勞動局協助輔導重回社會等。

柯文哲說，台北市第一次吸毒者平均不到15歲，有的還是12歲就吸毒，推測台北市首次吸毒者約就讀國中八年級至高一之間，所以會把國中生吸毒問題列為明年一整年的反毒重點，從源頭堵住才有辦法，否則警察怎麼抓都是枝微末節。1061224

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