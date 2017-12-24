委內瑞拉釋善意 耶誕節前夕放反對人士

首批獲釋名單包括西北市鎮伊里巴倫（Iribarren）市長拉莫斯（Alfredo Ramos），他7月底遭捕並被判處15個月徒刑。其他獲釋的還包括反卡拉卡斯當局大本營查高區（Chacao）的10多名警察。

法新社報導，制憲議會（Constituent Assembly）主席、調查反政府活動的真相委員會（TruthCommission）主席羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布將釋放80人左右，還說耶誕節是「和解的時刻」。

（中央社卡拉卡斯23日綜合外電報導）委內瑞拉今天罕見對反對派釋出善意，釋放一部分因抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）社會主義政府而遭關押的民眾。

國營電視台畫面顯示，羅德里格斯會見這群人士。

她說：「你們回監獄接受體檢之後，就可以回家和家人共度耶誕佳節。」

拉莫斯獲釋後告訴記者：「自由讓我很開心。」他說：「這是場艱難的試煉，很苦。」

他也痛批他被判刑，他說：「這是武斷、不公正的拘禁，我沒有犯罪。」

這些遭關押人士的命運，是委內瑞拉政府和反對派聯盟「民主團結平台」（MUD）在多明尼加談判的重點。雙方同時尋求能就委國嚴重的政治與經濟問題找出解決方案。第3輪談判預計於明年1月11和12日舉行。

本週稍早，委國多位在野領袖要求馬杜洛釋出善意，在耶誕節前釋放「政治犯」。根據一個非政府組織，這類囚犯多達268人。

路透社報導，55歲的馬杜洛表示，這些人入獄全都於法有據，是因暴力與顛覆指控而遭關押。

羅德里格斯說：「大家要明白，這些由極端委國反對派所助長的事件，造成委國人民死傷，必不得再度上演。」

2014年與今年稍早發生的反馬杜洛街頭抗議活動，導致約170人於暴力中喪生。（譯者：中央社李佩珊）1061224