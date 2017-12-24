營隊職場體驗 助身障順利就業

（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市政府今年首推「營隊職場體驗」方案，結合19家企業廠商，透過實際的職場體驗與操作，加強身心障礙者對各職類的認知，盼縮短身障者的摸索時間，順利進入就業市場。

台中市勞工局推出「營隊職場體驗」方案，各行各業都有，體驗營隊有一日及二日體驗方式。一日體驗以參訪一家廠商為主，二日體驗通常會安排三種不同職類，讓對未來職涯性向尚未確定者，多看多了解，找到適合自己的工作。

勞工局長黃荷婷今天指出，以洗旺公司為例，這是一家專為各飯店、SPA館清洗被品、毛巾的洗滌廠。負責人王志峰是科技人創業，目前30名員工中，就7人是身心障礙者。