營隊職場體驗 助身障順利就業

（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市政府今年首推「營隊職場體驗」方案，結合19家企業廠商，透過實際的職場體驗與操作，加強身心障礙者對各職類的認知，盼縮短身障者的摸索時間，順利進入就業市場。
台中市勞工局推出「營隊職場體驗」方案，各行各業都有，體驗營隊有一日及二日體驗方式。一日體驗以參訪一家廠商為主，二日體驗通常會安排三種不同職類，讓對未來職涯性向尚未確定者，多看多了解，找到適合自己的工作。
勞工局長黃荷婷今天指出，以洗旺公司為例，這是一家專為各飯店、SPA館清洗被品、毛巾的洗滌廠。負責人王志峰是科技人創業，目前30名員工中，就7人是身心障礙者。
黃荷婷表示，自閉症的阿彬，情緒不易控制，原本求職四處碰壁，在洗旺友善環境及勝任的工作成就中，已穩定就業1年多，當初不放心他外出工作的媽媽，都逐漸看見兒子的成長，願意放手讓他學習獨立。
總計有176人參加，其中有55名是身心障礙的高中職學生，學校老師指出，在校學生對就業市場或方向了解不多，能有機會透過體驗提早認識就業職類，可以縮短畢業後就業摸索和媒合時間，期待能有更多場次。
黃荷婷指出，很高興看到身心障礙朋友在參加職場體驗後，對未來職涯有更清晰認知，相信定能縮短摸索時間，更順利進入就業市場。1061224