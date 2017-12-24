嘉義長庚以活力毛巾操　讓社區歡笑聲增多

嘉義長庚醫院24日在義竹鄉岸腳村社區活動中心，辦理106年度預防及延緩失能照護計畫成果展，讓民眾知道透過運動和社區活動，是社區內最佳的避免老化良方。
嘉義長庚表示，我國人口老化及平均餘命持續增加，根據內政部統計，嘉義縣老年人口比率於100 年至105 年間，自15.79%逐年上升至17.90%，且嘉義縣老化指數於105年已達177，是全國平均的1.7倍，居於全國的首位。也就是說嘉義縣計將邁入超高齡社會。
衛生福利部從今(106)年起推動「預防及延緩失能照護計畫」，包括預防保健、活力老化、減緩失能，促進長者健康福祉，提昇長者生活品質；因此在長照2.0 計畫中新增了預防照顧及預防/延緩失能等服務，期待長期照顧服務向前延伸至初級預防階段。
嘉義長庚醫院配合衛生福利部，積極推動預防及延緩失能照護，且以創辦人王永慶先生致力推展且身體力行「毛巾操」為基礎，結合復健科醫師、專業體能老師及體育大學專家學者等研發設計『樂活好骨力，肌力強化及社會參與本土研發方案』的長庚活力毛巾操運動，可以明顯改善參與者憂鬱情形及睡眠品質，提升參與者關節活動度、軀體柔軟度及心肺耐力及肌耐力體適能提升，且由醫療團隊專業人員提供預防保健知識，從健康促進的角度，來延緩慢性疾病或避免失能與失智的發生。
嘉義長庚醫院鼓勵長者、失能者走入社區互動，增加自我認同，且將創辦人王永慶的「活力毛巾操」推動在嘉義縣朴子、太保、六腳、義竹、東石等5鄉鎮17個據點，明顯看到長者健康狀況、健康體適能都有顯著提升，而在睡眠品質及憂鬱部分也有改善，也看到越來越多的歡顏與笑聲。