嘉義長庚以活力毛巾操　讓社區歡笑聲增多

嘉義長庚醫院24日在義竹鄉岸腳村社區活動中心，辦理106年度預防及延緩失能照護計畫成果展，讓民眾知道透過運動和社區活動，是社區內最佳的避免老化良方。

嘉義長庚表示，我國人口老化及平均餘命持續增加，根據內政部統計，嘉義縣老年人口比率於100 年至105 年間，自15.79%逐年上升至17.90%，且嘉義縣老化指數於105年已達177，是全國平均的1.7倍，居於全國的首位。也就是說嘉義縣計將邁入超高齡社會。

衛生福利部從今(106)年起推動「預防及延緩失能照護計畫」，包括預防保健、活力老化、減緩失能，促進長者健康福祉，提昇長者生活品質；因此在長照2.0 計畫中新增了預防照顧及預防/延緩失能等服務，期待長期照顧服務向前延伸至初級預防階段。