陸人大建議加強保護個資避免實名制浮濫

大陸網路安全法今年6月1日開始施行。王勝俊表示，一部新制定的法律實施不滿3個月即啟動執法檢查，這在全國人大常委會監督工作中尚屬首次。

據報導，12屆中國全國人大常委會第31次會議今天審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查「中華人民共和國網絡安全法」、「全國人民代表大會常務委員會關於加強網絡信息保護的決定」實施情況的報告。常委會副委員長王勝俊在會中作了報告。

（中央社台北24日電）中新社今天報導，中國全國人民代表大會擬加快「個人資訊保護法」立法進程，並研究用戶實名制的範圍和方式，避免訊息採集主體過多、實名登記事項過濫等問題。

他說，近年來中共各級黨委政府把網路安全納入經濟社會發展全局加以統籌謀劃部署，大力推進網路安全和網路信息保護工作，法律實施取得了積極成效。

他表示，2015年以來，中國國家互聯網信息辦公室等部門依法約談違法違規網站2200餘家，取消違法違規網站許可或備案、關停違法網站1萬3000多家，有關網站按照用戶服務協議關閉違法違規帳號近1000萬個，對網上各類違法行為形成有力震懾。

王勝俊就用戶個人資訊保護建議，要加快個資保護法立法進程。透過專門立法，明確網路營運商收集用戶信息的原則、程序；明確其對收集到的訊息的保密和保護義務；不當使用、保護不力應當承擔的責任，以及監督檢查和評估措施。

要研究用戶實名制的範圍和方式，避免訊息採集主體過多、實名登記事項過濫問題。各地區各單位對某一事項實施實名登記制度，應當有明確的法律依據。要改進實名訊息採集方式，減少實名訊息採集的內容。

此外，要加大監督檢查力度，建立第三方評估機制，督促網路營運和公共服務單位嚴格依法收集用戶訊息，建立健全內部管理制度，有效降低「內鬼」竊密風險。1061224