熱帶風暴侵襲菲律賓 逾200死144失蹤

（中央社馬尼拉24日綜合外電報導）熱帶風暴天秤襲擊菲律賓第2大島民答那峨島，造成菲國南部約有200人喪命，並引發暴洪和土石流蹂躪當地城鎮，導致數萬人流離失所。

法新社報導，熱帶風暴天秤（Tembin）22日以每小時125公里的強風和暴雨，侵襲擁有2000萬人口的民答那峨島（Mindanao），摧毀了至少一座山村，並促使菲國當局在週末發起大規模救援行動。

菲國警方表示，熱帶風暴天秤今天早晨朝向南海前進，全國仍有144人失蹤，同時有超過4萬人逃到避難營區。

據紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）指出，共有7萬人因為風暴而流離失所或受到影響，他們還警告說，持續不斷的大雨可能會阻礙搜尋倖存者。