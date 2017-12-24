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中央社

熱帶風暴侵襲菲律賓 逾200死144失蹤

中央社2017/12/24 15:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社馬尼拉24日綜合外電報導）熱帶風暴天秤襲擊菲律賓第2大島民答那峨島，造成菲國南部約有200人喪命，並引發暴洪和土石流蹂躪當地城鎮，導致數萬人流離失所。

法新社報導，熱帶風暴天秤（Tembin）22日以每小時125公里的強風和暴雨，侵襲擁有2000萬人口的民答那峨島（Mindanao），摧毀了至少一座山村，並促使菲國當局在週末發起大規模救援行動。

菲國警方表示，熱帶風暴天秤今天早晨朝向南海前進，全國仍有144人失蹤，同時有超過4萬人逃到避難營區。

據紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）指出，共有7萬人因為風暴而流離失所或受到影響，他們還警告說，持續不斷的大雨可能會阻礙搜尋倖存者。

當地警方指出，民答那峨島北部有135人死亡與72人失蹤，同時民答那峨島西部貧困的三寶顏半島（Zamboanga peninsula）有47人死亡與72人失蹤。

另外還有18人在民答那峨島中部的北蘭佬省（Lanao del Norte）罹難。

受熱帶風暴影響最嚴重的地方之一是達拉瑪（Dalama）山村，這個山村幾乎從地圖上消失。

警察、軍人和志工用鏟子和雙手挖掘泥土和瓦礫以尋找倖存者。（譯者：中央社陳彥鈞）1061224

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