申辦冬奧推升房物價 河北崇禮遇大改變

但相對其他國家城市，崇禮的滑雪費用太高，使未來發展蒙上陰影。崇禮一名咖啡店老闆說，滑雪費用太高，可能會限制崇禮發展滑雪度假的態勢。

廣州日報報導，自從北京和張家口聯合申辦2022年冬季奧運成功後，冰雪項目瞬間進入了尋常百姓的生活，春節期間各大雪場開始人滿為患；作為冬奧會比賽場的崇禮，國際滑雪賽也漸漸多了起來。

（中央社台北24日電）2022年冬奧在中國北京與張家口市崇禮區舉行，崇禮這個只做雪季生意的小鎮在近年有了很大改變，滑雪場、雪賽愈變愈多，但滑雪人次卻沒有顯著上升；因為申辦冬奧推高的房價與物價，已讓當地人都吃不消。

報導說，來崇禮滑雪的多是北京愛好者，多選擇週六日1.5天的套票，自帶雪板、雪具，票價基本都在人民幣600元至800元，當地週五、週六的住宿普遍在500元左右，加上吃飯、車費，每個人基本花費在2000元以上；一個家庭3個人的話，一次至少要花人民幣5000元（約新台幣2萬2000元）。

張家口滑雪協會會長劉博宇說，中國的滑雪場的價格在全世界是最高的，美國1天為5美元至60美元，歐洲5歐元至60歐元，「而我們隨便一天，不包括住宿都要上千元，被稱為『千元障礙』。」

讓崇禮人擔心的不止滑雪費用高，還有當地的房價問題。

2015年7月31日是崇禮當地房價的一個分水嶺，這一天北京聯合張家口申辦冬奧成功，崇禮的房子每平方公尺單價提高2000元以上。如今總人口不到3萬人的崇禮小城，樓盤價格每平方公尺都在萬元以上。

資料顯示，自從崇禮成為冬奧會雪上項目比賽主場地後，伴隨著大量房子出現的是雪具店和餐館。

但固定的滑雪人數並沒有增加，報導說，崇禮大多數的人次成長是體驗式的單次遊客。

而崇禮的季節只有雪季和非雪季，雪季又有週六和平日之分。一家牛排火鍋店老闆娘說，「週六時不管多少服務人員都忙得昏天黑地，到了飯點永遠都是人滿為患，而平日則基本都是一個人乾坐著」。1061224