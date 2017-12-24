藝師林金鍊特展 傀儡跳鍾馗揭神秘面紗

林金鍊說，由於「跳鍾馗」涉及的事件場合有時敏感，加上與神鬼打交道的本質，老一輩的人多視這項儀式是禁忌，認為觀看了會被沖煞到，還謠傳孕婦看到會生出軟骨症的小孩等說法。

傳統的「跳鍾馗」，是一嚴謹的民俗宗教儀式，處理的事件場合有喜有壞，從新廟、新居、新戲台的破土與啟用，商場與公司行號的開幕，或是意外死亡、兇殺現場，都能透過這樣的儀式驅邪、祈福。

（中央社記者汪宜儒台北24日電）85歲的林金鍊是少數僅存的傀儡跳鍾馗法師，從雲門劇場、大稻埕戲苑啟用，乃至華航大園空難的招魂，林金鍊都親身見證。大稻埕戲苑現正展出林金鍊特展，揭開神秘的跳鍾馗意義。

另一方面，傳統的「跳鍾馗」儀式在過去通常會委由戲班處理，與開廟、酬神的演出被視為一體，因此通常是由戲班的男演員扮演鍾馗，或是請布袋戲、傀儡戲演師操弄鍾馗戲偶。但事涉神鬼與邪煞，並非所有人都願意冒險。

林金鍊的父親是新竹「景春園」布袋戲團的團長，林金鍊從小跟著跑江湖，自然也學會「跳鍾馗」。後來，他北上師承李天祿，又拜了精通符咒法術的陳溪為師，他強調，「跳鍾馗除了手上操控傀儡的技法，重點其實是符法，因為要用來保護觀眾，如此這儀式其實是可觀看的、是祈福保平安的」。

在這次的特展中，林金鍊安置了平時所用的跳鍾馗法壇與儀式過程使用的法器，包括五方令旗、法索、日月傘等，另有家傳四代的符咒木印版與跳鍾馗的圖像記錄等，揭開神秘的儀式面紗。林金鍊笑說，「這樣的展覽出來，是要讓人家知道跳鍾馗的意義，因為了解了，也就不會再害怕了」。

林金鍊說，若要安排「跳鍾馗」，至少半個月前要先通知，因為他得開始連串的準備工作，其中包括燒香稟報鍾馗、請天兵天將協助，同時畫符保護觀眾，手續繁複。

在林金鍊觀念裡，這件事的傳承需要緣分，過去雖有許多人想拜師學藝，卻全被勸退。目前，在他身邊學習相關技法的，僅有他17歲的孫子林承德與不貳偶劇團長郭建甫。

林承德說，自己從小就跟在阿公身邊看，流程記得滾瓜爛熟，有時也協助點金紙、遞法器，「看著看著，有種很特別的感覺，就是覺得喜歡，也說不上為什麼。這大概就是阿公說的緣分吧」。

「傳統藝師林金鍊傀儡戲藝術特展」在大稻埕戲苑8樓展區展出。1061224