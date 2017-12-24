新北市長選戰 民進黨沉著把戰力極大化

新北市是台灣最大票倉，放眼政治版圖也是當前六都僅剩由中國國民黨執政的直轄市。明年新北市長選舉結果不僅衝擊藍綠未來權力結構，也影響下屆總統大選，兩黨都有不能輸的壓力。誠如民進黨秘書長洪耀福形容，「關鍵戰役，重中之重。」

民進黨內夠實力問鼎明年新北市長選戰的人才不少，除了有在地基層支持實力的立委吳秉叡、立委羅致政和台北市副市長陳景峻外，大老蘇貞昌、游錫堃也被看好，行政院長賴清德、前行政院副院長林錫耀、行政院發言人徐國勇也各有許多支持者。

（中央社記者范正祥台北24日電）被視為超級戰區的新北市長選戰，牽動2020年總統選情，藍綠都有輸不得的壓力。盤點民進黨內問鼎人才濟濟，但目前提名態勢未明，以沉著醞釀「對的候選人」出線，把戰力極大化。

雖然近期民調普遍指向藍營新北市副市長侯友宜領先各可能的參選人，目前很被看好代表中國國民黨出馬角逐。不過，形象不錯的前台北縣長周錫瑋捲土重來，後勢發展充滿想像，加上民主進步黨志在必得，讓這場百里侯之戰更添詭譎氣氛。

對戰明年新北一役，儘管民進黨目前提名未定，但是全黨氣勢不弱。洪耀福日前與媒體茶敘時將民進黨求勝的旺盛鬥志氣勢形容的透徹，「狹路相逢，勇者勝。」

洪耀福並斬釘截鐵地指出，沒有所謂「柯P模式」第二，「新北市，我們一定會自己提名。」他還說，「選戰需要一個『領頭羊』，要聚焦，要『領頭羊』來帶動全國的氣勢。新北未來的布局，一定是民進黨整個縣市長選舉的『領頭羊』。」

有關民進黨新北市長參選人徵召提名何時底定？民進黨不急，氣定神閒，提名早晚不是關鍵。黨內高層主管盤算，只要推出「知名度高」的參選人，民進黨新北之戰就可打得漂亮，即便提名的時間比對手國民黨晚，仍有信心「後發先至」。

2014年代表民進黨競選新北市長以兩萬票之差落敗的「水牛伯」游錫堃，以過來人經驗回應媒體詢問提名人選及提名時程時指出，「民進黨人才很多」，選舉明年底才舉行，黨內有民主程序決定人選，預計明年3月前「應該會漸漸明朗化」。

部分被外界看好「寶刀未老」的民進黨大老頻頻被媒體追問，如果被勸進是否願參選？大老們雖稱沒有規劃，力促應讓年輕人選。不過，黨內有默契，「選舉是看戰力不看年紀」，勝選是唯一考量，不分年齡或性別，都有可能成為出線者。

盤點民進黨內夠實力問鼎明年新北市長選戰的人才不少，除了有在地基層支持實力的立委吳秉叡和台北市副市長陳景峻，包括大老蘇貞昌、游錫堃也被看好，行政院長賴清德、前行政院副院長林錫耀、行政院發言人徐國勇也有許多支持者。

民進黨新北市長提名人選未定，但是看待未來的可能競爭對手，已經鎖定藍營侯友宜做為「假想敵」，並開始評論一番。不過，目前「吃侯友宜豆腐」或鬆動藍營內部團結的效果有限，侯友宜的支持度未見下滑。民進黨內部不諱言，「侯友宜藍綠關係都好，過去那種只要靠罵國民黨就會有票的效果遞減，要有新策略。」

「新北之戰」精采可期，民進黨可以推出「大老」、「悍將」或「奇兵」出戰，手中「王牌」不少，雖然目前提名態勢未定，但是沉著以對，把戰力極致化。1061224