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中央社

新北市長初選 藍25日徵詢侯友宜周錫瑋

中央社2017/12/24 16:00
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北24日電）中國國民黨布局2018年選戰，國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，新北市黨部主委李乾龍明天將徵詢新北市副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋有關初選全民調相關事宜。

目前6個直轄市，國民黨僅在新北市執政，固守新北市執政權成為國民黨重要任務。有意參選者有周錫瑋、侯友宜，呈現兩強相爭。

李乾龍日前說，規劃於明年元旦起啟動全民調初選機制，初步規劃明年2月5日前確定提名人選。不過，周錫瑋有不同意見，主張納入黨員投票，且舉辦政見發表會。

國民黨主席吳敦義20日在中常會定調，明年縣市長選舉提名，若協調不成，進入初選機制，採全民調決定候選人後，李乾龍明天將分別徵詢侯友宜、周錫瑋全民調初選相關事宜，再決定初選公告日期。

李哲華今天告訴中央社記者，一定要尊重當事人意見，等李乾龍與侯友宜、周錫瑋談過後，何時進行初選公告，可望明朗。

此外，吳敦義今天出席「台北市雲南省同鄉會」活動受訪時說，現在各政黨都運用全民調，因為黨員投票會造成難以預估的風險，萬一有人故意造假，製造假走路工事件或假賄選，就要承受被栽贓的風險，所以要以全民調公平、公正、公開的方式進行。

媒體追問是否擔心周錫瑋不接受「全民調」、脫黨參選，吳敦義說，他都關心但都不擔心。1061224

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