越南服裝傳統特色　千嬌百媚拚選美

（中央社記者葉子綱雲林縣24日電）千嬌百媚、顧盼轉眼皆是美，雲林縣越南同鄉權益協進會將在今年12月31日及明年元旦，首度舉辦難得一見的越南傳統服裝選美大賽，今天登場彩排，秀出美麗身影和越南服裝之美。

雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌率來自嘉義、雲林、南投、台中、台北等地的40名參賽選手，出現在虎尾多功能活動中心，舉手投足皆亮眼，吸引眾人目光。

陳觀嬌說，全台灣約有20多萬名越南新住民及10多萬越南移工，其中雲林約2萬名越南姊妹，越南傳統服裝最能代表越南特色，首屆越南傳統服裝選美大賽，希望分享多元文化的越南特色。