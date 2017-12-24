越南服裝傳統特色　千嬌百媚拚選美

（中央社記者葉子綱雲林縣24日電）千嬌百媚、顧盼轉眼皆是美，雲林縣越南同鄉權益協進會將在今年12月31日及明年元旦，首度舉辦難得一見的越南傳統服裝選美大賽，今天登場彩排，秀出美麗身影和越南服裝之美。
雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌率來自嘉義、雲林、南投、台中、台北等地的40名參賽選手，出現在虎尾多功能活動中心，舉手投足皆亮眼，吸引眾人目光。
陳觀嬌說，全台灣約有20多萬名越南新住民及10多萬越南移工，其中雲林約2萬名越南姊妹，越南傳統服裝最能代表越南特色，首屆越南傳統服裝選美大賽，希望分享多元文化的越南特色。
她指出，越南傳統服裝的花色及樣式，展現當地文化風情，除了展現越南特色，也希望藉著選美活動，展現越南女子的優雅，尤其是穿上越南傳統服裝，更顯得千嬌百媚；選美賽中每人並有5分鐘的才藝表演，還有機智問答，展現越南姊妹的才華。
她說，在台灣首度舉辦的越南傳統服裝選美大賽，將於12月31日及明年1月1日，分別在高雄市苓雅區新成立的台越寺廟及雲林虎尾廳各舉行1場，將由越南籍導演率藝人明星共7人團隊參與評審。
陳觀嬌表示，比賽將選出前三名，可獲得新台幣1萬元至3000元不等的獎金，冠軍另有后冠，並成為宣傳活動代言人，可望被延攬成為藝人；選美賽並將選出人氣獎，歡迎各界觀賞鼓勵。1061224