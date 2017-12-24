銘師父秉持回饋社會　邀請弱勢團體享用大餐

▲魏嘉賢肯定銘師父回饋社會的用心，把廚師的格局以行動實踐。圖／花蓮市公所提供）

在花蓮餐飲業界相當知名的銘師父餐廳，今天中午席開二十桌，邀請弱勢家庭一起享用美食。因為花蓮市長魏嘉賢受邀參加共餐，讓銘師父善心曝光。而銘師父餐廳的主廚莊忠銘，以致力創意料理研發，用最好的餐點呈現給大眾，他說，秉著用之於社會，回饋於社會，銘師父餐廳每年都會邀宴弱勢團體來用餐，這次很開心透過花蓮市公所的協助，做好吃的料理給院生及孩童們享用。

花蓮市長魏嘉賢上台致詞時說，要特別感謝「銘師父」請大家吃飯，他的料理也是很多外國朋友來花蓮必來的餐廳，今天準備了非常多道精緻的食材料理，希望每個人都能吃的開心。其實銘師父長期關注花蓮弱勢朋友，希望在座的未來有能力的時候，也要幫助更多需要幫助的朋友。



▲前來用餐的弱勢團體享用難得的餐點，大家吃起來相當開心。（圖／花蓮市公所提供）

曾獲2007年台灣美食展世界廚藝邀請賽金鼎獎，人稱「銘師父」的花蓮名廚莊忠銘，今天動用12名廚師，共30餘位內外場人員，市長魏嘉賢表示，銘師父在料理上求新求變，他所呈現的是以花蓮在地食材所做出來的料理，並以一顆愛花蓮的心，讓消費者感受到對花蓮的美好。



▲今天餐廳全員出動，近40位工作人員全力服務弱勢團體，用最好的餐點呈現給大家。（圖／花蓮市公所提供）

莊忠銘說，除了回饋社會外，他也希望藉此讓子女深切感受對弱勢關懷與援助的重要性。他表示，兒子莊育賢從事料理工作，也在餐廳裡服務，女兒則在花蓮市區經營一家咖啡館，銘師父餐廳每年都會在歲末年終時邀請社福機構或弱勢族群到餐廳來吃飯，透過回饋地方及關懷社福機構的活動，希望讓子女從中學習感恩與關懷。