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中央社

台灣團雲南翻車 3團員先返台

中央社2017/12/24 16:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）台灣旅行團前往大陸雲南旅行，因道路結冰翻車，造成10人受傷，其中3人傷勢無大礙今天提前返台，旅行社也已啟動保險緊急救援，目前尚無家屬提出赴大陸的要求。

台灣好美國際旅行社辦理21日至28日大陸昆明旅行團共10人(含領隊)，22日在麗江前往盧沽湖途中，因道路結冰導致車輛打滑翻覆，造成10人受傷，其中導遊及3名旅客傷勢較重。

台中市旅行商業同業工會副理事長涂極東受訪表示，團員中74歲蕭男、65歲賴女、66歲唐男3人今天回到台灣，他們都是經過陸方醫院檢查，確定沒有大礙才搭機返台，旅行社除派員接機外，更送上紅包表達慰問之意，並將徵詢3人意見是否前往醫院再次進行檢查，如果不同意，則會請專人送旅客返家休息。

涂極東表示，這次的團員都是60至70多歲的長者，意外造成傷勢以骨折為主，其中陳姓領隊傷勢較為嚴重，被送進加護病房，另外陳姓、朱姓、王姓3名團員則表示，如果需要開刀希望可以回台處理。目前除朱姓旅客的先生外，另外2位旅客也決定要留下來照顧朋友，因此尚有7人留在大陸。

涂極東指出，由於受傷旅客暫時無法移動，台灣旅行業者已啟動保險部分SOS緊急救援，台灣醫療團隊與麗江人民醫院也聯繫對接，評估後將視狀況決定是否派遣救援包機前往大陸將傷者載回，目前傷者的狀況還算穩定，尚無台灣家屬表示要前往大陸探視。1061224

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