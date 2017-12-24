台灣團雲南翻車 3團員先返台

（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）台灣旅行團前往大陸雲南旅行，因道路結冰翻車，造成10人受傷，其中3人傷勢無大礙今天提前返台，旅行社也已啟動保險緊急救援，目前尚無家屬提出赴大陸的要求。

台灣好美國際旅行社辦理21日至28日大陸昆明旅行團共10人(含領隊)，22日在麗江前往盧沽湖途中，因道路結冰導致車輛打滑翻覆，造成10人受傷，其中導遊及3名旅客傷勢較重。

台中市旅行商業同業工會副理事長涂極東受訪表示，團員中74歲蕭男、65歲賴女、66歲唐男3人今天回到台灣，他們都是經過陸方醫院檢查，確定沒有大礙才搭機返台，旅行社除派員接機外，更送上紅包表達慰問之意，並將徵詢3人意見是否前往醫院再次進行檢查，如果不同意，則會請專人送旅客返家休息。