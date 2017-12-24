永遠的志工　莊劉分在頒獎前夕辭世

葫蘆墩文化志工隊成立30年，今(106)年授證大會的受獎行列中，獨獨少了85歲資深志工莊劉分阿媽的身影，她在頒獎前夕於睡夢中安祥離逝，令志工夥伴們難過不捨。家人特別選擇她身著志工紅色背心、漾著和煦笑容的影像做為靈堂遺照，子女深刻了解她做為志工的滿足喜悅。

最年長志工莊劉分早年勤苦，忙碌家事之餘並在外清洗床單貼補家計，不辭勞苦培育教養子女成才，兒子為著名醫院外科主任，女兒從事教育工作。在經濟無虞、安享晚年之際，70歲開始到葫蘆墩文化中心擔任志工，至今已15年。

莊劉分因多年參與藝文展覽對創作產生興趣，1988年開始接觸油畫及書法，後來又拜師學習水墨、彩繪，一直樂在學習勤於創作，家中已累積百幅以上作品。她多次受訪表示，每日到中心館室值勤，為民眾服務和志工伙伴相處，是她覺得最期待且快樂的事，讓她人生充實豐富，心中充滿幸福與感恩。