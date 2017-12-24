NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈同事這樣發喜帖　網友怒轟：沒誠意秀傳歲末耶誕送愛到喜樂HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

永遠的志工　莊劉分在頒獎前夕辭世

記者黃玿琮／台中報導2017/12/24 16:39
▲資深志工莊劉分阿嬤，在葫蘆墩文化志工頒獎前夕於睡夢中安祥離逝，令志工夥伴們難過不捨。(圖／臺中市葫蘆墩文化中心提供2017.12.24)
▲資深志工莊劉分阿嬤，在葫蘆墩文化志工頒獎前夕於睡夢中安祥離逝，令志工夥伴們難過不捨。(圖／臺中市葫蘆墩文化中心提供2017.12.24)

葫蘆墩文化志工隊成立30年，今(106)年授證大會的受獎行列中，獨獨少了85歲資深志工莊劉分阿媽的身影，她在頒獎前夕於睡夢中安祥離逝，令志工夥伴們難過不捨。家人特別選擇她身著志工紅色背心、漾著和煦笑容的影像做為靈堂遺照，子女深刻了解她做為志工的滿足喜悅。

最年長志工莊劉分早年勤苦，忙碌家事之餘並在外清洗床單貼補家計，不辭勞苦培育教養子女成才，兒子為著名醫院外科主任，女兒從事教育工作。在經濟無虞、安享晚年之際，70歲開始到葫蘆墩文化中心擔任志工，至今已15年。

莊劉分因多年參與藝文展覽對創作產生興趣，1988年開始接觸油畫及書法，後來又拜師學習水墨、彩繪，一直樂在學習勤於創作，家中已累積百幅以上作品。她多次受訪表示，每日到中心館室值勤，為民眾服務和志工伙伴相處，是她覺得最期待且快樂的事，讓她人生充實豐富，心中充滿幸福與感恩。

莊劉分身體健朗笑臉迎人，15年來每日風雨無阻到館值勤，服務時數超過1萬500小時，並於去年榮獲衛生福利部「志願服務獎勵」金牌獎，今年也獲得全勤及績優志工獎。葫墩文化中心主任林長源指出，莊劉芬的付出奉獻是志工服務的典範楷模，她的精神鼓勵志工夥伴在服務的道路上攜手同心、持續前行。

關鍵字葫蘆墩文化志工莊劉分典範志願服務獎勵
魏嘉賢扮魔術師登場　逗樂幼兒園生銘師父回饋社會　邀弱勢團體享大餐

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan