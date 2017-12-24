廟會男訂56杯飲料不拿　還嗆：敢報警就砸店

訂飲料不取還敢嗆聲？台南市一間飲料店的女員工23日晚間在臉書《爆料公社》發文，表示有一名男子一早就以舉辦廟會為由，點了56杯飲料，結果約定的時間到了卻沒來取貨。之後男子出現在店家附近被同事認出，一開始還否認點飲料，後來才說是因廟會取消所以不要了，更嗆「如果敢報警就砸店」，行徑相當囂張。

該名網友在臉書社團《爆料公社》po文表示，23日一早剛開店時，有名年約35歲、身高180公分的男子，自稱是廟會的人，一口氣點了56杯飲料，並說下午2點時廟會主委會來拿，到時候再付錢，不料到了約定的時間卻沒人來取飲料，打電話想聯絡男子卻發現是空號。