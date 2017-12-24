廟會男訂56杯飲料不拿　還嗆：敢報警就砸店

訂飲料不取還敢嗆聲？台南市一間飲料店的女員工23日晚間在臉書《爆料公社》發文，表示有一名男子一早就以舉辦廟會為由，點了56杯飲料，結果約定的時間到了卻沒來取貨。之後男子出現在店家附近被同事認出，一開始還否認點飲料，後來才說是因廟會取消所以不要了，更嗆「如果敢報警就砸店」，行徑相當囂張。
該名網友在臉書社團《爆料公社》po文表示，23日一早剛開店時，有名年約35歲、身高180公分的男子，自稱是廟會的人，一口氣點了56杯飲料，並說下午2點時廟會主委會來拿，到時候再付錢，不料到了約定的時間卻沒人來取飲料，打電話想聯絡男子卻發現是空號。
當日下午5點，訂飲料的男子又出現在飲料店附近，望著店裡不知道在看什麼，被眼尖同事發現，男子見狀拔腿就跑，2名同事立即跑出去猛追，還沿途大喊「搶劫，有人騙錢」，但都沒人幫忙。同事問男子為什麼點了飲料卻不來拿，男子一開始還否認說自己沒有點飲料，後來又坦承訂飲料，但稱因廟會臨時取消所以不要了，最後更恐嚇店家「如果敢報警就砸店，不要以為廟會好惹的」就跑掉。事後店家到警察局備案，也決定將這56杯飲料免費讓附近民眾自取。
文章引發網友討論，紛紛批評男子的行為太惡劣，「廟會是多難惹？警察出現不也是乖得跟什麼一樣」、「拿廟會的名義來這樣亂詐騙都不怕被神明處罰嗎」、「我覺得根本就沒有廟會這種東西，他只是純粹惡作劇，回來看店家焦頭爛額的」，許多網友也建議店家，下次遇到這種大量的訂單，還是先收訂金比較保險。